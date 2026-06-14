Cerita Peserta Miss Indonesia 2026 di Yogyakarta, Siapkan Mental dan Tingkatkan Kemampuan Bahasa Inggris

Cerita Peserta Miss Indonesia 2026 di Yogyakarta, Siapkan Mental dan Tingkatkan Kemampuan Bahasa Inggris (Foto: Okezone)

SLEMAN - Ajang Miss Indonesia 2026 menjadi kesempatan bagi para peserta untuk mengembangkan potensi diri sekaligus mengasah berbagai kemampuan. Demi tampil maksimal dalam seleksi, sejumlah peserta bahkan melakukan persiapan khusus, mulai dari melatih mental hingga meningkatkan kemampuan bahasa Inggris.

Salah satunya adalah Juan Persia Vanesya, peserta asal Magelang, Jawa Tengah, yang mengikuti audisi Miss Indonesia 2026 di Grand Sahid Raya & Convention Hotel Yogyakarta, Sabtu (13/6/2026).

Vanesya yang kini berkuliah di STIKES Panti Rapih Yogyakarta mengaku ini merupakan pengalaman pertamanya mengikuti audisi Miss Indonesia. Meski sempat merasa gugup dan kurang percaya diri, ia menjadikan pengalaman tersebut sebagai motivasi untuk terus berkembang.

“Kesan pertama saya deg-degan dan sempat kurang percaya diri. Tapi saya ingin mengembangkan potensi diri saya melalui bakat dan minat yang saya miliki,” kata Vanesya saat ditemui di lokasi audisi.

Adu Kemampuan Peserta Audisi Miss Indonesia

Untuk menghadapi proses seleksi, Vanesya fokus meningkatkan berbagai kemampuan, terutama penguasaan bahasa Inggris dan keterampilan berkomunikasi. Selain itu, ia juga berusaha membangun rasa percaya diri serta memperkuat mental agar dapat tampil optimal di hadapan dewan juri.