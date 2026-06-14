Ikuti Audisi Miss Indonesia 2026 di Yogyakarta, Peserta Ingin Hapus Rasa Insecure dan Tebarkan Energi Positif

Ikuti Audisi Miss Indonesia 2026 di Yogyakarta, Peserta Ingin Hapus Rasa Insecure dan Tebarkan Energi Positif (Foto: Okezone)

SLEMAN - Ajang Miss Indonesia 2026 tidak hanya menjadi wadah bagi perempuan untuk menunjukkan kecantikan dan bakat. Bagi sebagian peserta, kompetisi ini juga menjadi kesempatan untuk menyuarakan pesan positif dan menginspirasi perempuan lain agar lebih percaya diri.

Semangat tersebut terlihat dalam audisi Miss Indonesia 2026 yang digelar di Grand Sahid Raya & Convention Hotel Yogyakarta pada Sabtu (13/6/2026). Para peserta tampak antusias mengikuti seluruh rangkaian seleksi sejak pagi hari.

Satu per satu peserta mendatangi meja registrasi untuk melakukan pendaftaran, mengisi formulir, serta menjalani pengukuran tinggi dan berat badan.

Tidak hanya mengandalkan paras yang menarik, para peserta juga hadir dengan beragam talenta dan kepercayaan diri. Hal ini sejalan dengan kriteria Miss Indonesia yang mencari sosok perempuan dengan empat aspek utama, yakni manner, impressive, smart, dan social.

Salah satu peserta yang mencuri perhatian adalah Mutia Rezahiyah. Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia itu membawa misi personal untuk menginspirasi perempuan Indonesia agar berani melawan rasa insecure dan lebih percaya pada kemampuan diri sendiri.

Lawan Rasa Tak Percaya Diri

Mutia yang berasal dari Sumatera Selatan mengaku keikutsertaannya dalam ajang ini didorong oleh keinginan untuk menyebarkan energi positif kepada perempuan Indonesia, khususnya mereka yang masih berjuang menghadapi rasa tidak percaya diri.

“Saya ingin memberi motivasi kepada perempuan bahwa kita bisa menggeser rasa insecure dalam diri kita,” ujarnya.