Tak Hanya Cantik, Audisi Miss Indonesia 2026 di Yogyakarta Cari Peserta Berbakat hingga Peduli Sosial

Tak Hanya Cantik, Audisi Miss Indonesia 2026 di Yogyakarta Cari Peserta Berbakat hingga Peduli Sosial (Foto: Okezone)

JAKARTA - Ajang Miss Indonesia 2026 kembali menjaring perempuan muda berbakat dari berbagai daerah di Indonesia. Tak hanya mengutamakan penampilan, kompetisi ini juga mencari peserta yang memiliki kecerdasan, karakter kuat, serta kepedulian terhadap lingkungan sosial.

Setelah sebelumnya sukses digelar di Surabaya, audisi Miss Indonesia 2026 kali ini berlangsung di Grand Sahid Raya & Convention Hotel Yogyakarta pada Sabtu (13/6/2026).

Produser Miss Indonesia 2026, Yoseph Wahyudi, menegaskan bahwa ajang tersebut tidak hanya menilai kecantikan fisik semata, tetapi juga menitikberatkan pada kualitas karakter dan kepedulian sosial para peserta.

Menurut Yoseph, Yogyakarta menjadi salah satu kota strategis dalam rangkaian pencarian talenta perempuan terbaik di Indonesia.

“Jogja ini menjadi kota kelima yang kami datangi untuk mencari talenta-talenta berbakat, wanita-wanita hebat yang ada di Jogja dan sekitarnya,” kata Yoseph saat diwawancarai, Sabtu (13/6/2026).