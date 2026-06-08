Cantik dan Berbakat, Peserta Miss Indonesia Curi Perhatian di Hari Kedua Audisi

Cantik dan Berbakat, Peserta Miss Indonesia Curi Perhatian di Hari Kedua Audisi (Foto: Okezone)

SURABAYA - Antusiasme peserta semakin terasa pada hari kedua audisi Miss Indonesia 2026 di Surabaya. Tak hanya menampilkan pesona dan penampilan yang menarik, para peserta juga menunjukkan wawasan, bakat, serta kepercayaan diri yang menjadi nilai penting dalam ajang tersebut.

Hari kedua audisi Miss Indonesia 2026 di Kota Surabaya semakin menarik minat perempuan muda dari berbagai daerah. Banyak peserta hadir untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka dan memperebutkan kesempatan melaju ke babak final ajang kecantikan bergengsi tersebut.

Produser Miss Indonesia 2026, Yoseph Wahyudi, mengatakan peningkatan jumlah peserta terlihat jelas dibandingkan hari pertama pelaksanaan audisi.

“Jadi di hari kedua ini kita melihat antusias yang makin banyak dari hari pertama, di hari kedua ini juga semakin meningkat,” kata Yoseph saat diwawancarai, Minggu (7/6/2026).

Menurutnya, para peserta yang hadir tidak hanya mengandalkan penampilan, tetapi juga memiliki wawasan yang luas serta memenuhi sejumlah kriteria yang menjadi pilar utama Miss Indonesia.

“Dan wanita-wanita yang datang pun sangat memiliki wawasan yang cemerlang, wawasan yang istimewa dan juga memiliki kriteria-kriteria, terutama yang menjadi pilar di Miss Indonesia itu sendiri,” ucap dia.