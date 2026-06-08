Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Cantik dan Berbakat, Peserta Miss Indonesia Curi Perhatian di Hari Kedua Audisi

Niko Prayoga , Jurnalis-Senin, 08 Juni 2026 |10:12 WIB
Cantik dan Berbakat, Peserta Miss Indonesia Curi Perhatian di Hari Kedua Audisi
Cantik dan Berbakat, Peserta Miss Indonesia Curi Perhatian di Hari Kedua Audisi (Foto: Okezone)
A
A
A

SURABAYA - Antusiasme peserta semakin terasa pada hari kedua audisi Miss Indonesia 2026 di Surabaya. Tak hanya menampilkan pesona dan penampilan yang menarik, para peserta juga menunjukkan wawasan, bakat, serta kepercayaan diri yang menjadi nilai penting dalam ajang tersebut.

Hari kedua audisi Miss Indonesia 2026 di Kota Surabaya semakin menarik minat perempuan muda dari berbagai daerah. Banyak peserta hadir untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka dan memperebutkan kesempatan melaju ke babak final ajang kecantikan bergengsi tersebut.

Produser Miss Indonesia 2026, Yoseph Wahyudi, mengatakan peningkatan jumlah peserta terlihat jelas dibandingkan hari pertama pelaksanaan audisi.

“Jadi di hari kedua ini kita melihat antusias yang makin banyak dari hari pertama, di hari kedua ini juga semakin meningkat,” kata Yoseph saat diwawancarai, Minggu (7/6/2026).

Menurutnya, para peserta yang hadir tidak hanya mengandalkan penampilan, tetapi juga memiliki wawasan yang luas serta memenuhi sejumlah kriteria yang menjadi pilar utama Miss Indonesia.

“Dan wanita-wanita yang datang pun sangat memiliki wawasan yang cemerlang, wawasan yang istimewa dan juga memiliki kriteria-kriteria, terutama yang menjadi pilar di Miss Indonesia itu sendiri,” ucap dia.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/611/3223218/miss_indonesia-VkFu_large.jpg
Miss Indonesia 2026 Cari Talenta Berbakat di Surabaya, Peserta Tampil Maksimal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/611/3223217/miss_indonesia-nrpt_large.jpg
Intip Persiapan Audisi Peserta Miss Indonesia 2026 Hari Kedua di Surabaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/611/3220509/audisi_miss_indonesia-9vXc_large.jpg
Ubah Batas Usia Peserta, Miss Indonesia 2026 Cari Wakil yang Lebih Siap ke Miss World
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/24/611/3220443/audisi_miss_indonesia-5b9l_large.jpg
Cerita Mantan Duta Pariwisata Batam Ikuti Audisi Miss Indonesia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/24/611/3220442/audisi_miss_indonesia-ljVI_large.jpg
Peserta Siapkan Bakat Unik di Audisi Miss Indonesia 2026, dari Storytelling hingga Plating
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/24/611/3220441/audisi_miss_indonesia-F3hM_large.jpg
Ikut Audisi Miss Indonesia 2026, Dokter Ini Ingin Dorong Perempuan Berani Memimpin
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement