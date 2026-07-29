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Rahasia Cantik Paripurna Audrey Bianca Jelang Miss World 2026

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 29 Juli 2026 |18:06 WIB
Rahasia Cantik Paripurna Audrey Bianca Jelang Miss World 2026
Rahasia Cantik Paripurna Audrey Bianca Jelang Miss World 2026 (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca Callista menjalani serangkaian perawatan kecantikan dan kesehatan sebagai bagian dari persiapan tampil di ajang Miss World 2026 di Vietnam. Program tersebut dilakukan secara bertahap sejak tahun lalu dengan melibatkan tim medis dari Indonesia dan Korea Selatan.

Dukungan terhadap persiapan Audrey diberikan oleh VIP Skin Center bersama Hugo Plastic Surgery. Perawatan yang dijalani tidak hanya berfokus pada penampilan, tetapi juga kondisi kesehatan agar tetap prima selama mengikuti rangkaian kegiatan Miss World.

CEO VIP Skin Center, Yuri Octavia, mengatakan kolaborasi tersebut bertujuan mengoptimalkan penampilan Audrey melalui berbagai perawatan yang telah dimulai sejak 2025.

"Saya berterima kasih kepada dr. Seong-Hyo Kang dari Hugo Plastic Surgery atas kesempatan untuk merawat dan mempercantik Audrey Bianca guna menunjang keberangkatannya ke Miss World 2026. Perawatan yang dilakukan di Korea meliputi stem cell, fat grafting, hingga beberapa tindakan face contouring," ujar Yuri Octavia saat ditemui di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2026).

Perawatan Kecantikan

Setelah menjalani perawatan di Korea Selatan, Audrey melanjutkan perawatan di Jakarta di bawah penanganan dr. Nadia dari VIP Skin Center.

Menurut Yuri, perawatan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari kesehatan kulit, wajah, rambut, hingga tubuh, sebagai persiapan menghadapi jadwal karantina yang padat.

dr. Nadia menjelaskan, proses perawatan dilakukan secara bertahap selama sekitar satu tahun. Fokus utamanya adalah menjaga kesehatan kulit sekaligus menyempurnakan proporsi wajah dan tubuh sesuai kebutuhan kompetisi.

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