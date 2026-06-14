Tak Hanya Cantik, Juri Miss Indonesia 2026 Ungkap Kriteria Penilaian yang Harus Dipenuhi Peserta

SLEMAN - Audisi Miss Indonesia 2026 di Yogyakarta telah memasuki hari kedua. Banyak para peserta bertalenta hebat mulai bermunculan dan tidak mau melewatkan kesempatan untuk menjadi Miss Indonesia dengan mengikuti audisi di Yogyakarta.

Audisi hari kedua ini Dilaksanakan di Grand Sahid Raya & Convention Hotel Yogyakarta pada Minggu, 14 Juni 2026. Antusiasme peserta meningkat dibandingkan hari pertama.

Juri Audisi Miss Indonesia 2026 sekaligus Finalis Miss Indonesia 2025 asal Jawa Tengah, Margaretha Hardiyanti mengatakan, dari audisi di Yogyakarta sudah banyak bakat dan kemampuan luar biasa yang ditunjukan peserta. Ia pun sudah bisa menilai peserta mana yang memenuhi kriteria penilaian dan akan lolos melaju ke babak selanjutnya.

“Wah luar biasa, ternyata di Indonesia ini masih banyak perempuan-perempuan yang memiliki bakat, memiliki integritas, skill yang luar biasa sekali. Sudah terlihat sih, calon-calon perwakilan daerah-daerah yang ada di Indonesia, calon-calon dari peserta Miss Indonesia tahun 2026 ini sudah mulai terlihat nampaknya,” kata Margareth.

Banyak peserta yang datang dengan pakaian anggun dan paras cantik mereka. Namun, dalam audisi Miss Indonesia, cantik saja tidak cukup untuk menjadi modal agar lulus ke babak selanjutnya.

Margareth mengungkapkan, ada beberapa kriteria yang menjadi penilaian juri kepada peserta. Diantaranya adalah kepercayaan diri, public speaking, bahasa asing serta bakat yang dimiliki. Tidak hanya itu, penampilan dan sikap dari para peserta juga turut menjadi penilaian.

“Dari masa penjurian kita akan menilai dari kepercayaan diri, public speaking, bahasa asing, minimal bisa bahasa Inggris, dan tentunya bakat. Dan kemudian kita juga akan melihat dari catwalk, dan dari pose, berbicara, dan lain sebagainya,” ungkap dia.