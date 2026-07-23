Sering Dianggap Sehat, 5 Makanan Ini Ternyata Bikin Gula Darah Naik

JAKARTA - Sebagian orang berusaha makan makanan sehat demi mengontrol gula darah. Tapi, hati-hati! Jangan sampai kamu malah masuk ke perangkap makanan yang "seolah-olah sehat".

Dilansir dari The Standard, Ahli Gizi dan mantan Ketua Asosiasi Kesehatan Anti-Penuaan, Xie Ming-zhe, mengingatkan bahwa ada lima makanan yang kelihatannya sehat, tapi diam-diam berisiko menaikkan gula darah dengan cepat.

Ia bercerita tentang temannya yang bingung, "Pola makan saya sudah sangat sehat, kok gula darah saya tetap tinggi, ya?" Ternyata, kombinasi sarapan seperti bubur wijen hitam, makan siang pakai beras ungu, atau ngemil sore dengan susu oat dan buah kering bisa jadi penyebabnya.

Berikut adalah 5 makanan yang menyembunyikan risiko tinggi bagi gula darah:

1. Ketan Hitam atau Beras Ungu

Banyak yang mengira ketan hitam lebih sehat daripada beras putih. Padahal, ketan atau beras ini termasuk jenis beras ketan yang sangat cepat dicerna di saluran pencernaan. Akibatnya, gula darah bisa melonjak tajam setelah makan. Indeks glikemik (GI) beras ungu bahkan lebih tinggi dibandingkan beras putih biasa.

2. Bubuk Biji-bijian Instan (Sereal atau Wijen Hitam)