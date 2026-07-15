Salmon dan Ikan Kembung, Benarkah Sama-sama Bikin Otak Encer?

JAKARTA - Kalau bicara soal makanan sehat yang baik untuk otak dan jantung, ikan berlemak (fatty fish) pasti berada di urutan teratas. Dua jenis ikan yang paling sering direkomendasikan oleh ahli gizi adalah salmon dan ikan kembung. Keduanya adalah jagoan dalam dunia makanan laut berkat kandungan asam lemak Omega-3 yang tinggi.

Namun, kalau harus memilih, mana yang sebenarnya lebih baik untuk kesehatanmu? Yuk, bedah perbandingannya seperti yang dilansir dari Verywell Health!

Kandungan Nutrisi dan Omega-3

Kebaikan utama dari ikan berlemak adalah kandungan asam lemak Omega-3 (EPA dan DHA) yang berfungsi untuk menurunkan peradangan, menjaga kesehatan jantung, dan mendukung fungsi otak.

Ikan salmon adalah sumber Omega-3 yang luar biasa, ditambah lagi kandungan protein berkualitas tinggi, vitamin B12, dan vitamin D. Warna merah muda atau oranye pada daging salmon berasal dari astaxanthin, sebuah antioksidan kuat yang sangat baik untuk kesehatan kulit dan jantung.

Sementara ikan kembung sering kali memiliki kandungan Omega-3 dan vitamin B12 yang sedikit lebih tinggi daripada salmon (tergantung pada jenis dan ukurannya). Ikan ini juga kaya akan selenium yang berperan penting dalam menjaga sistem kekebalan tubuh.

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