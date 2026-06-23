5 Cara Seru Membangun Kebiasaan Makan Sehat untuk Anak

JAKARTA - Menghadapi anak yang pilih-pilih makanan memang sering menjadi tantangan tersendiri. Dulu saat masih bayi, mereka mungkin sangat lahap mencoba berbagai hidangan bergizi. Namun seiring bertambahnya usia, banyak anak melewati fase di mana makanan olahan tiba-tiba menjadi lebih menarik daripada sayur dan buah segar.

Apakah ada cara agar anak mau makan makanan sehat tanpa adanya paksaan? Tentu saja ada! Menurut para pakar kesehatan anak dari The Center for Advanced Pediatrics, kunci utamanya adalah mengontrol persediaan makanan di rumah serta membuat proses makan menjadi pengalaman yang menyenangkan.

Berikut adalah lima langkah seru yang bisa langsung diterapkan:

1. Fokus pada Kegembiraan, Bukan Sekadar Larangan

Anak sering kali merasa tertekan jika terus-menerus dilarang menyantap camilan manis atau makanan cepat saji. Daripada terlalu fokus membatasi, cobalah alihkan perhatian pada hal-hal positif seperti variasi dan keseimbangan menu.

Kenalkan beragam makanan utuh dengan cara yang menyenangkan. Jika anak ragu mencoba menu baru, pasangkan makanan tersebut dengan hidangan favorit mereka. Misalnya, sajikan potongan brokoli kukus bersama saus celup kesukaannya.

2. Libatkan Anak Merencanakan Menu dan Berbelanja