Intip Pola Makan Sehat Harian Menkes Budi, Ada Lele Goreng!

JAKARTA - Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin membagikan menu makanan yang dikonsumsinya setiap hari. Lewat konten Budi Gemar Sharing di Instagram, Budi ingin menunjukkan bahwa pola makan sehat tetap bisa dijalani tanpa harus menghindari semua jenis makanan.

Budi mengungkap, ia mengawali hari dengan menu sarapan yang terdiri dari telur sebagai sumber protein, dan berbagai rebusan seperti ubi dan jagung. “Ini sarapan saya nih, ada telurnya (protein), ada rebus-rebusannya, ada karbohidratnya (jagungnya), sarapan sehat,” ucapnya.

Di sela waktu makan, Budi juga mengonsumsi camilan agar tidak mudah lapar sekaligus membantu menjaga asam lambung tetap stabil. Camilan yang dikonsumsi adalah edamame dan pisang.

“Ini snack pertamanya, habis sarapan sebelum makan siang, kalau kita laper supaya asam lambung enggak naik, nah kita makan seperti ini,” katanya.

Untuk makan siang, Budi memilih menu yang menurutnya sederhana dan mudah ditemukan, seperti nasi, ayam bakar, tempe, tahu, dan sayur.