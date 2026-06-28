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Punya Masalah Rambut Rontok? 5 Makanan Ini Bakal Bantu Menguranginya

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 28 Juni 2026 |17:05 WIB
Punya Masalah Rambut Rontok? 5 Makanan Ini Bakal Bantu Menguranginya
Ilustrasi rambut rontok. (Foto: dok Freepik)
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JAKARTA - Mengalami rambut rontok dalam jumlah lebih banyak pada waktu-waktu tertentu sebenarnya merupakan hal yang cukup umum. Fenomena yang dikenal sebagai rambut rontok musiman ini sering terjadi ketika terjadi pergantian musim. Meski umumnya bersifat sementara, kondisi ini tetap bisa menimbulkan kekhawatiran.

Mengutip dari Vogue, menurut para ahli, selain dipengaruhi oleh faktor hormonal dan lingkungan, pola makan juga berperan penting dalam menjaga kesehatan rambut. Mengonsumsi makanan yang kaya nutrisi tertentu dapat membantu memperkuat rambut sekaligus mengurangi kerontokan.

Berikut lima jenis makanan yang direkomendasikan para ahli untuk membantu mengatasi rambut rontok musiman.

1. Telur

Telur merupakan salah satu sumber protein berkualitas tinggi yang sangat baik untuk kesehatan rambut. Rambut sebagian besar tersusun dari protein, sehingga asupan protein yang cukup sangat penting untuk menjaga kekuatan dan pertumbuhannya.

Selain itu, telur juga mengandung biotin, vitamin B yang berperan dalam produksi keratin, yaitu protein utama penyusun rambut. Kekurangan biotin dapat menyebabkan rambut menjadi lebih rapuh dan mudah rontok.

2. Ikan Berlemak

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