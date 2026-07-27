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Cara Simple Bikin Rambut Tumbuh Lebat, Bisa Dilakukan di Rumah

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 27 Juli 2026 |13:02 WIB
Cara Simple Bikin Rambut Tumbuh Lebat, Bisa Dilakukan di Rumah
Ilustrasi rambut lebat. (Foto: dok Magnific)
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JAKARTA - Rambut rontok itu wajar. Setiap orang bisa kehilangan 50–100 helai rambut per hari, tetapi jika kamu ingin merawat dan menumbuhkannya secara alami.

Melansir Healthline, berikut 10 tips yang bisa kamu coba di rumah.

1. Pijat Kulit Kepala

Memijat kulit kepala bisa membantu melancarkan aliran darah dan membuat rambut menjadi lebih tebal. Pijatan ini tidak hanya menyehatkan folikel rambut, tetapi juga bisa meredakan stres yang sering menjadi salah satu pemicu rambut rontok. Lakukan dengan ujung jari secara memutar, bukan dengan kuku.

2. Lidah Buaya (Aloe Vera)

Lidah buaya sudah lama dikenal berkhasiat untuk menenangkan kulit kepala, melembapkan rambut, mengurangi ketombe, dan membuka pori-pori folikel rambut yang tersumbat. Kamu bisa mengoleskan gel lidah buaya murni ke kulit kepala beberapa kali dalam seminggu.

3. Minyak Kelapa (Coconut Oil)

Minyak kelapa mengandung asam lemak yang bisa meresap ke dalam batang rambut dan mengurangi hilangnya protein pada rambut. Minyak ini bisa digunakan sebelum atau sesudah keramas. Jika rambutmu mudah berminyak, gunakan beberapa jam sebelum keramas saja.

4. Suplemen Viviscal

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