Yogurt Bikin Ketombe Lenyap dari Kulit Kepala, Beneran Ampuh?

JAKARTA - Biasanya yogurt dikenal sebagai makanan yang enak dan menyehatkan. Yogurt memang sarat akan nutrisi penting, probiotik, dan juga protein.

Tapi, tahukah kamu kalau produk susu fermentasi ini ternyata juga digunakan sebagai perawatan tradisional di Timur Tengah untuk menumbuhkan dan memulihkan rambut?

Yuk, bahas lebih lanjut gimana yogurt bisa bermanfaat buat rambut dan kulit kepalamu seperti dilansir dari Healthline.

Masker Rambut dari Yogurt

Sebenarnya, manfaat mengoleskan yogurt secara langsung ke rambut dan kulit kepala belum terbukti lewat penelitian klinis. Walau begitu, banyak bukti dari pengalaman orang-orang (anekdotal) dan tradisi budaya yang mendukung hal ini.

Salah satu cara paling populer adalah menjadikannya masker rambut atau kondisioner mendalam (deep conditioner). Banyak yang percaya kalau protein di dalam yogurt bisa bikin rambut jadi kuat dan sehat.