Tips Atasi Rambut Lepek untuk Perempuan Berhijab

JAKARTA - Rambut lepek menjadi salah satu masalah yang kerap dialami perempuan berhijab. Penggunaan hijab dalam waktu lama, cuaca panas, aktivitas padat, hingga produksi minyak berlebih pada kulit kepala dapat membuat rambut terlihat datar, kusam, dan kurang segar.

Salah satu penyebab utama rambut lepek adalah memakai hijab saat rambut masih lembap. Kondisi ini membuat kulit kepala menjadi lebih lembap dan memicu produksi minyak berlebih. Sebaiknya keringkan rambut terlebih dahulu sebelum mengenakan hijab untuk menjaga sirkulasi udara pada kulit kepala.

Agar rambut tetap sehat dan bervolume, berikut beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi rambut lepek bagi perempuan berhijab:

Tips Anti Rambut Lepek

1. Pilih Bahan Hijab yang Menyerap Keringat

Bahan hijab yang terlalu tebal dapat membuat kulit kepala lebih mudah berkeringat. Pilih bahan yang ringan dan memiliki sirkulasi udara baik, seperti katun atau voal, agar kulit kepala tetap nyaman sepanjang hari.