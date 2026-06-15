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Stunning dan Shining, Marshanda Ubah Gaya Warna Rambut, Netizen: Kayak Umur 20an!

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 15 Juni 2026 |17:06 WIB
Stunning dan Shining, Marshanda Ubah Gaya Warna Rambut, Netizen: Kayak Umur 20an!
Warna rambut baru Marshanda. (Foto: dok Instagram/marshanda99)
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JAKARTA - Ada yang baru dari gaya rambut Marshanda. Ia membagikan penampilan barunya yang terlihat segar dengan warna rambut red violet. Rambut artis yang akrab disapa Caca ini tampak berkilau dengan potongan sebahu dan tambahan poni penuh di dahinya.

Bahkan tak sedikit netizen berkomentar bahwa Caca terlihat seperti masih remaja. Namun new look ini juga membuatnya tampak mewah dan berkelas. 

Gaya rambutnya ini menuai pujian dan dukungan dari netizen. Salah satu akun mengomentari, “Cantik banget malah kayak umur 17 tahun.”

Akun yulia***** juga menimpali, “makin kayak anak umur 20an. Cantik imut, cantiknya cantik banget natural no oplas2.”

“Mudanya awet cantik natural cha cha,” tulis akun adel****.

“Cantik makin muda caca,” kata akun faza****.

“Awet mudaaaa cacaaaa,” tulis akun youa****

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