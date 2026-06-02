HOME WOMEN BEAUTY

Viral di Paris, French Blending Kini Hadir di Fendy & Co

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 02 Juni 2026 |12:33 WIB
Viral di Paris, French Blending Kini Hadir di Fendy & Co
French Blending di Fendy & Co. (Foto: dok Istimewa)
JAKARTA - Pernahkah kamu melewati seseorang di jalan lalu tiba-tiba berpikir, "Aduh, rambutnya cantik banget, dia pakai warna apa ya?" Tapi kamu tak bisa menebaknya karena warnanya begitu natural, begitu menyatu, seolah memang sudah tumbuh seperti itu dari sananya? Itulah efek yang sedang dikejar jutaan perempuan di seluruh dunia pada 2026 ini. Teknik di balik pesona itu disebut French Blending.

Kamu tidak perlu terbang jauh ke Paris untuk mendapatkannya. Fendy & Co, jaringan salon premium yang sudah dipercaya oleh ribuan pelanggan setia di Indonesia, kini secara resmi menghadirkan layanan French Blending menggunakan color vegan non-amonia, teknologi pewarnaan terdepan yang tidak hanya membuat rambut indah, tapi juga menjaganya tetap sehat dari dalam.

Apa Itu French Blending dan Kenapa Jadi Viral?

Teknik pewarnaan rambut yang sedang diperkenalkan oleh salon Fendy & Co Hairdesign and Beauty ini menawarkan hasil warna yang menyatu secara lembut tanpa garis transisi yang terlihat jelas. Hasil akhirnya memberikan dimensi warna yang kaya, namun tetap terlihat effortless seperti rambut alami yang terkena pantulan cahaya.

Menurut Fendy Adidharma, owner dari Fendy & Co, trend warna rambut 2026 tidak lagi berfokus pada warna yang terlalu mencolok, melainkan bagaimana warna tersebut dapat menyatu dengan karakter wajah, warna kulit, dan gaya hidup pemiliknya.

"Klien saat ini menginginkan rambut yang terlihat mahal, elegan, tetapi tetap mudah dirawat. Mereka tidak ingin terlihat seperti baru selesai melakukan pewarnaan yang ekstrem. Karena itu French Blending menjadi sangat relevan dengan kebutuhan saat ini," ujarnya.

