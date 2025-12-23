Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Tren Gaya hingga Warna Rambut Tahun 2026, Lebih Berani dan Bebas Berekspresi

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 23 Desember 2025 |08:54 WIB
Tren Gaya hingga Warna Rambut Tahun 2026, Lebih Berani dan Bebas Berekspresi
Tren Gaya hingga Warna Rambut Tahun 2026, Lebih Berani dan Bebas Berekspresi (Foto: Allure)
A
A
A

JAKARTA - Tahun 2026 diprediksi jadi momen besar bagi dunia rambut. Di tahun 2026, gaya rambut diprediksi akan semakin bebas berekspresi sehingga tidak hanya di pilihan aman.

Bebas berekspresi yang dimaksud adalah potongan dan warna yang kuat. Di mana pakar kecantikan memprediksi tren rambut tahun depan tidak sekadar natural, tapi lebih berani dan tegas.

Dikutip dari Allure, ini warna rambut yang akan mendominasi di tahun 2026 mendatang:

Metallic Platinum

Blonde super cerah dengan kilau metalik futuristik mirip Tron ini cocok bagi yang ingin tampil ekstra berani dan modern.

Soft Black

Hitam lembut berkilau yang terlihat seperti “liquid glass” akan tampak lebih elegan dan dalam dibanding jet black biasa.

Color Drenching

      
