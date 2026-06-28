Kenangan Marshanda lewat Diary, Ada Puisi untuk Sienna

JAKARTA - Di sela waktu luangnya, Marshanda memamerkan kumpulan buku hariannya. Ia mengatakan, mungkin saat ini anak-anak muda sudah tak ada lagi yang menulis buku harian.

Ada beberapa buku harian yang mengingatkan Caca, sapaan akrab Marshanda, saat dirinya masih muda dan di awal perjalanannya menjadi seorang ibu. “Liat deh, tempelan foto-foto digunting,” ucapnya.

Lalu, Caca juga menjelaskan, buku harian atau diary-nya penuh dengan hiasan-hiasan, seperti potongan dari sarung bantal berbulu dan kalung yang ditempel pada diary-nya. “Because I think my diary are always so precious,” ungkapnya.

Caca juga menjelaskan, isi dari diary-nya berupa kutipan-kutipan yang muncul dari benaknya,” seperti, “You don’t think what other people think, you think what you think,” tulisnya pada diary tersebut.

Caca juga memamerkan foto saat dirinya bersama Sienna kecil. Di diary-nya Caca juga menuliskan puisi untuk Sienna. “Ada juga gratitude journal, another quote,” katanya.