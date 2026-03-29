HOME WOMEN MOM AND KIDS

Marshanda :  Love My Daughter, with All Her Colors

Ravie Wardani , Jurnalis-Minggu, 29 Maret 2026 |13:53 WIB
Marshanda : Love My Daughter with All Her Colors. (Foto: IG Marshanda)
JAKARTA - Sienna Ameerah Kasyafani kini memilih untuk melepas hijab. Aktris Marshanda pun menanggapi tudingan di balik keputusan putrinya tersebut. 

Mantan istri Ben Kasyafani ini secara tegas membantah tudingan netizen yang menyebut dirinya telah memberi pengaruh buruk bagi sang anak. 

Kabar ini mencuat setelah Sienna mengunggah potret terbaru tanpa mengenakan hijab di media sosial. Sontak, banyak netizen berspekulasi bahwa keputusan tersebut diambil karena Sienna kini tinggal bersama sang bunda. Berikut ini fakta-faktanya dirangkum, Okezone, Minggu (29/3/2026).  

1. Jawaban Menohok

Bintang sinetron Bidadari ini pun geram dan memberikan jawaban menohok terkait komentar netizen. 

"Kalau jalan-Nya Sienna pakai hijab lagi atau tidak, itu di luar pengaruh dan kuasa saya. Arogan sekali kalau saya merasa berhak dan bisa atur takdir Sienna lebih dari Allah SWT bisa melakukannya," tulis Marshanda dalam unggahan di Instagram pribadinya. 

2. Hargai Privasi Putrinya

Sebagai ibu, wanita yang akrab disapa Caca ini mengaku sangat menghargai privasi dan proses pendewasaan putrinya. Ia menegaskan tak ingin memaksakan kehendak pribadi kepada Sienna. 

"Bukan tempatnya saya mempengaruhi pilihan hidup Sienna," tegasnya lagi. 

3. Harapan Kepada Sienna 

Caca juga berharap Sienna tumbuh menjadi pribadi yang jujur, terutama pada diri sendiri. Ia tidak ingin sang putri mengambil keputusan besar hanya demi mendapatkan pengakuan atau sekadar menyenangkan hati orang tua. 

"Sebagai orangtua, jangan sampai anakku Sienna ambil jalan hidup hanya untuk menyenangkan ibunya atau ayahnya. Saat dewasa, doaku adalah agar Sienna hidup mengenal true self-nya," ungkap Marshanda penuh haru. 

 

Marshanda Tak Terima Dituding Jadi Penyebab Sienna Lepas Hijab
Anaknya Lepas Hijab, Marshanda: Itu di Luar Pengaruh dan Kuasa Saya
Marshanda Tanggapi Keputusan Sienna Lepas Hijab
Denada Tambunan Lebaran Bareng Ressa Rossano, Ibu dan Anak Ini Akhirnya Sepakat Berdamai
Desta, Natasha Rizky dan Anak-Anak Kompak Pakai Baju Kembaran di Momen Lebaran
Akhirnya Nama Anak Ketiga Lesti Kejora dan Rizky Billar, Go Public
