5 Rekomendasi Olahraga yang Bisa Dilakukan Bersama Anak, Quality Time Seru!

REKOMENDASI olahraga yang bisa dilakukan bersama anak menarik diulas. Sebab, ini bisa jadi momen quality time seru orangtua bersama sang buah hati.

Olahraga bersama anak bukan hanya membuat tubuh lebih sehat, tetapi juga menjadi cara sederhana untuk mempererat hubungan keluarga. Melalui aktivitas yang seru dan menyenangkan, anak dapat belajar aktif, percaya diri, sekaligus mengurangi waktu bermain gadget. Lantas, apa saja olahraga tersebut?

Berikut 5 Rekomendasi Olahraga yang Bisa Dilakukan Bersama Anak:

1. Bersepeda

Salah satu rekomendasi olahraga yang bisa dilakukan bersama anak adalah bersepeda. Ini jadi olahraga keluarga yang paling mudah dan menyenangkan.

Selain melatih keseimbangan dan daya tahan tubuh, aktivitas ini juga memberi kesempatan anak untuk menikmati lingkungan sekitar. Orangtua bisa mengatur rute ringan di area taman atau jalan yang aman agar tetap nyaman dan tidak melelahkan.

2. Berenang

Kemudian, ada berenang. Olahraga ini sangat baik untuk perkembangan motorik anak karena melatih hampir seluruh otot tubuh.

Aktivitas di air juga biasanya disukai anak-anak sehingga terasa seperti bermain. Selain itu, berenang dapat meningkatkan kepercayaan diri anak di air sekaligus menjadi olahraga yang menyegarkan bagi orang tua.

3. Bulu Tangkis

Bulu tangkis juga bisa jadi pilihan jika orangtua ingin berolahraga bersama anak. Olahraga ini cocok dilakukan di halaman rumah atau lapangan sekitar.

Bulu tangkis membantu melatih refleks, koordinasi mata dan tangan, serta ketangkasan. Untuk anak, tidak perlu aturan yang terlalu serius, cukup rally ringan agar tetap fun dan tidak mudah bosan.