Denada Tambunan Lebaran Bareng Ressa Rossano, Ibu dan Anak Ini Akhirnya Sepakat Berdamai

JAKARTA - Penyanyi Denada Tambunan rupanya merayakan Hari Raya Lebaran bersama sang putra, Ressa Rizky Rossano.

Momen mengharukan itu dibagikan melalui unggahan akun Instagram manajer Denada, Risna Ories.

Dalam unggahan tersebut, terlihat momen pertemuan keluarga yang penuh dengan suasana emosional.

Isak tangis dan pelukan hangat pun menjadi pembuka pertemuan mereka yang berlangsung di sebuah tempat makan.

"Pertemuan menjadi begitu mengharukan, saat Denada, Tante Ratih, dan Om Dino mengawali pertemuan mereka dengan pelukan dan air mata. Hanya ada rasa, tanpa kata. Itulah gambaran situasi saat itu," tulis Risna Ories, dikutip Rabu (25/3/2026).