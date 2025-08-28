5 Tips Anti-Rontok: Rambut Sehat, Percaya Diri Meningkat

JAKARTA – Rambut rontok adalah masalah umum yang dialami banyak orang, baik pria maupun wanita. Meski normal bila kehilangan sekitar 50–100 helai rambut per hari, kerontokan berlebihan dapat menurunkan rasa percaya diri.

Permasalahan Rambut rontok tidak hanya merusak penampilan, tapi juga bisa memengaruhi rasa percaya diri. Namun jangan panik dulu, ada beberapa langkah mudah yang bisa kamu lakukan untuk mengurangi rambut rontok dan membuatnya kembali sehat.

Berikut 5 hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi Rambut rontok:

1. Konsumsi Makanan Kaya Nutrisi

Makanan ternyata punya pengaruh besar terhadap kesehatan rambut. Para ahli gizi yang dikutip Vogue menyebutkan, rambut butuh protein, vitamin, dan mineral untuk tetap kuat.

Beberapa makanan yang wajib masuk daftar:

Telur kaya protein dan biotin.

Ikan berlemak (salmon, makarel) sumber omega-3.

Sayuran hijau seperti bayam, penuh zat besi dan vitamin.

Kacang-kacangan dan biji-bijian sumber vitamin E dan seng.

Alpukat kaya lemak sehat dan vitamin B.

Dengan pola makan seimbang, rambut jadi lebih kuat dari dalam.

2. Pijat Kulit Kepala dengan Minyak Alami

Selain makanan, perawatan dari luar juga penting. Pemakaian minyak alami yang bisa membantu menstimulasi pertumbuhan rambut.

Beberapa pilihan yang bisa kamu coba:

Minyak rosemary untuk merangsang folikel rambut.

Minyak kelapa yang melembapkan batang rambut.

Minyak jojoba untuk mengatasi kulit kepala kering.

Ginseng dan Saw Palmetto sebagai suplemen herbal anti-rontok.

Pijat lembut kulit kepala dengan minyak alami sambil relaksasi, bonusnya aliran darah ke folikel rambut juga makin lancar.

