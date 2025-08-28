JAKARTA – Rambut rontok adalah masalah umum yang dialami banyak orang, baik pria maupun wanita. Meski normal bila kehilangan sekitar 50–100 helai rambut per hari, kerontokan berlebihan dapat menurunkan rasa percaya diri.
Permasalahan Rambut rontok tidak hanya merusak penampilan, tapi juga bisa memengaruhi rasa percaya diri. Namun jangan panik dulu, ada beberapa langkah mudah yang bisa kamu lakukan untuk mengurangi rambut rontok dan membuatnya kembali sehat.
Berikut 5 hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi Rambut rontok:
Makanan ternyata punya pengaruh besar terhadap kesehatan rambut. Para ahli gizi yang dikutip Vogue menyebutkan, rambut butuh protein, vitamin, dan mineral untuk tetap kuat.
Beberapa makanan yang wajib masuk daftar:
Dengan pola makan seimbang, rambut jadi lebih kuat dari dalam.
Selain makanan, perawatan dari luar juga penting. Pemakaian minyak alami yang bisa membantu menstimulasi pertumbuhan rambut.
Beberapa pilihan yang bisa kamu coba:
Pijat lembut kulit kepala dengan minyak alami sambil relaksasi, bonusnya aliran darah ke folikel rambut juga makin lancar.
