Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Rentan Rontok, Begini Tips Merawat Rambut Pria ala Dokter Tirta

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 18 November 2025 |11:39 WIB
Rentan Rontok, Begini Tips Merawat Rambut Pria ala Dokter Tirta
Rentan Rontok, Begini Tips Merawat Rambut Pria ala Dokter Tirta (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Perawatan rambut biasanya identik dengan wanita yang menginginkan mahkota sehat dan berkilau. Padahal, rambut pria juga perlu dirawat dengan pemilihan sampo serta rangkaian hair care yang tepat untuk mencegah kerontokan yang dapat berujung pada kebotakan.

Melihat masalah rambut tersebut, influencer sekaligus dokter umum, Dokter Tirta, mengatakan bahwa rambut pria cenderung lebih mudah rontok. Hal ini dipengaruhi oleh intensitas aktivitas yang membuat kulit kepala mudah lembap, sehingga memicu berbagai masalah rambut.

“Rambut cowok memiliki masalah pada kulit kepalanya. Cowok kan tahunya beli sampo, keset, beres. Tapi tidak semudah itu. Itu akhirnya banyak cowok yang rambutnya rontok parah, apalagi biasanya cowok itu pakai helm, akhirnya mereka mengalami kerusakan rambut dan rontok parah,” ungkap Dokter Tirta di Bonvie For Men, Minggu (16/11/2025).

Dokter Tirta menjelaskan bahwa kondisi kulit kepala pria berbeda dengan wanita akibat perbedaan hormonal dan aktivitas. Kulit kepala pria dapat menjadi lebih berminyak, mudah berketombe, dan rentan rontok, sehingga perlu menggunakan sampo non–Sodium Lauryl Sulfate (SLS).

“Cowok itu lebih sensitif di kulit kepala yang lebih berminyak kalau aktivitas outdoor, ketombe parah, baunya nggak enak,” jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/611/3166051/rambut-TixK_large.jpg
5 Tips Anti-Rontok: Rambut Sehat, Percaya Diri Meningkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/04/611/3119253/cerita_agnez_mo_sempat_idap_alopecia_autoimun_yang_bikin_rambut_rontok_parah-qC13_large.JPG
Cerita Agnez Mo Sempat Idap Alopecia, Autoimun yang Bikin Rambut Rontok Parah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/611/3008683/waspada-rambut-rontok-berlebih-bisa-jadi-tanda-kekurangan-darah-nYEFmjBqGk.jpg
Waspada! Rambut Rontok Berlebih Bisa Jadi Tanda Kekurangan Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/23/298/2906537/makanan-makanan-ini-bisa-cegah-kerontokan-rambut-loh-Zbt6OAQReN.jpg
Makanan-Makanan Ini Bisa Cegah Kerontokan Rambut Loh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/06/611/2896170/5-faktor-penyebab-rambut-cepat-rontok-nomor-5-banyak-terjadi-pada-pekerja-qYodcaFVGv.jpg
5 Faktor Penyebab Rambut Cepat Rontok, Nomor 5 Banyak Terjadi Pada Pekerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/22/611/2887799/5-bahan-kandungan-sampo-yang-bisa-bikin-rambut-rontok-AMJatlRen8.jpg
5 Bahan Kandungan Sampo yang Bisa Bikin Rambut Rontok
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement