Rentan Rontok, Begini Tips Merawat Rambut Pria ala Dokter Tirta

JAKARTA - Perawatan rambut biasanya identik dengan wanita yang menginginkan mahkota sehat dan berkilau. Padahal, rambut pria juga perlu dirawat dengan pemilihan sampo serta rangkaian hair care yang tepat untuk mencegah kerontokan yang dapat berujung pada kebotakan.

Melihat masalah rambut tersebut, influencer sekaligus dokter umum, Dokter Tirta, mengatakan bahwa rambut pria cenderung lebih mudah rontok. Hal ini dipengaruhi oleh intensitas aktivitas yang membuat kulit kepala mudah lembap, sehingga memicu berbagai masalah rambut.

“Rambut cowok memiliki masalah pada kulit kepalanya. Cowok kan tahunya beli sampo, keset, beres. Tapi tidak semudah itu. Itu akhirnya banyak cowok yang rambutnya rontok parah, apalagi biasanya cowok itu pakai helm, akhirnya mereka mengalami kerusakan rambut dan rontok parah,” ungkap Dokter Tirta di Bonvie For Men, Minggu (16/11/2025).

Dokter Tirta menjelaskan bahwa kondisi kulit kepala pria berbeda dengan wanita akibat perbedaan hormonal dan aktivitas. Kulit kepala pria dapat menjadi lebih berminyak, mudah berketombe, dan rentan rontok, sehingga perlu menggunakan sampo non–Sodium Lauryl Sulfate (SLS).

“Cowok itu lebih sensitif di kulit kepala yang lebih berminyak kalau aktivitas outdoor, ketombe parah, baunya nggak enak,” jelasnya.