HOME WOMEN BEAUTY

Cara Merawat Rambut di Musim Hujan, Anti Lepek dan Berminyak

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 08 Januari 2026 |12:20 WIB
Cara Merawat Rambut di Musim Hujan, Anti Lepek dan Berminyak
Cara Merawat Rambut di Musim Hujan, Anti Lepek dan Berminyak. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Cuaca hujan bisa mengganggu penampilanmu. Terutama rambut yang bisa saja basah karena cipratan air dan membuatnya tampak lepek.

Saat musim hujan, rambut memang perlu ditangani secara khusus. Sebab, jika tidak dirawat dengan serius, rambut bisa menjadi berminyak, apalagi bila sering kehujanan dan tidak langsung dibilas.

Ada beberapa perawatan yang bisa dilakukan untuk menjaga rambut tetap bersih dan anti lepek. Penasaran, perawatan apa saja yang membuat rambut tetap sehat dan anti lepek saat musim hujan?

Yuk, simak informasinya yang dilansir dari Philip Kingsley, Kamis (8/1/2026).

1. Keramas Setiap Hari
Keramas menggunakan sampo setiap hari dapat membantu menjaga kebersihan rambut. Rambut dan kulit kepala mengumpulkan kotoran, debu, minyak, dan residu lainnya setiap hari.

Dengan keramas secara rutin, kotoran dan minyak di kulit kepala akan terangkat. Dengan begitu, rambut akan tampak lebih berkilau dan tidak mudah lepek.

2. Keringkan Rambut Secara Terbalik
Tips lain untuk merawat rambut agar tidak mudah lepek di musim hujan adalah mengeringkannya secara terbalik. Saat rambut masih lembap, balikkan kepala sehingga rambut menggantung ke depan.

Gunakan pengering rambut sambil menyisir secara lembut, dimulai dari bagian belakang. Teknik ini dapat membuat rambut terlihat lebih bervolume dan tidak lepek saat kering.

 

