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Orangtua Murid Rela Cuti demi Antar Anak Hari Pertama Sekolah

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 13 Juli 2026 |11:18 WIB
Orangtua Murid Rela Cuti demi Antar Anak Hari Pertama Sekolah
Orang Tua Murid Rela Cuti demi Antar Anak Hari Pertama Sekolah (Foto: Okezone)
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JAKARTA – Hari pertama masuk sekolah menjadi momen berharga bagi banyak orang tua. Demi mendampingi anak yang baru memulai pendidikan dasar, tak sedikit dari mereka rela mengajukan cuti kerja agar bisa mengantar dan memberi semangat pada buah hati di hari pertama sekolah.

Salah satunya adalah Santi, orang tua murid kelas 1 SDN Menteng 01 Jakarta Pusat. Perempuan yang bekerja sebagai karyawan swasta itu sengaja mengambil cuti agar dapat mendampingi anaknya mengikuti hari pertama sekolah sekaligus Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

Saat ditemui di lokasi, Santi mengatakan kehadiran orang tua pada hari pertama sekolah sangat penting untuk memberikan rasa aman dan semangat kepada anak yang sedang memasuki lingkungan baru.

"Anak saya masuk kelas 1 tahun ini dan mengikuti MPLS di SDN Menteng 01 Jakarta Pusat," ujar Santi saat ditemui, Senin (13/7/2026).

Ia juga mengaku senang melihat antusiasme putranya yang sejak pagi sudah tidak sabar berangkat ke sekolah.

"Senang sekali. Saya berharap anak saya semangat belajar di SDN Menteng 01. Dari pagi juga dia sudah senang banget karena punya sekolah baru dan lingkungan baru. Mudah-mudahan bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah," katanya.

Cuti Perusahaan Swasta

Santi turut menanggapi kebijakan pemerintah yang memberikan fleksibilitas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk datang lebih siang atau bekerja secara fleksibel pada hari pertama sekolah anak. Menurutnya, kebijakan serupa juga sebaiknya dapat diterapkan di perusahaan swasta.

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