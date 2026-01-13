Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Ini Jadwal Cuci Rambut yang Ideal agar Rambut Tetap Segar dan Kulit Kepala Sehat

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 13 Januari 2026 |19:13 WIB
Ini Jadwal Cuci Rambut yang Ideal agar Rambut Tetap Segar dan Kulit Kepala Sehat
Ini Jadwal Cuci Rambut yang Ideal agar Rambut Tetap Segar dan Kulit Kepala Sehat. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Menjaga kesehatan kulit kepala dan rambut tentu harus memperhatikan kebersihannya. Banyak orang memiliki rutinitas cuci rambut yang berbeda-beda.

Namun, sebenarnya bagaimana patokan rutinitas mencuci rambut yang baik? Menurut artikel Verywell Health, mencuci rambut tidak bisa disamakan antara satu orang dengan yang lainnya.

Beberapa faktor seperti jenis rambut, kondisi kulit kepala, gaya hidup, dan kebutuhan pribadi menjadi penentu seberapa sering seseorang perlu mencuci rambut. Ahli kesehatan kulit dan rambut mengatakan, ada beberapa panduan umum dari para pakar yang bisa membantu menentukan jadwal yang tepat.

Kulit kepala manusia memproduksi minyak alami (sebum) yang membantu melindungi helai rambut dan menjaga kelembapannya. Namun, produksi minyak ini berbeda-beda antarindividu.

Sebagian orang memiliki kulit kepala yang mudah berminyak, sementara yang lain justru cenderung kering. Selain itu, tekstur rambut (lurus, ikal, keriting), aktivitas fisik yang memicu keringat, penggunaan produk styling, serta kondisi kulit kepala seperti ketombe atau dermatitis seboroik juga memengaruhi seberapa sering seseorang perlu mencuci rambut.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/482/3197773//sakit_perut-bFU8_large.jpg
Mengenal IBD, Penyakit Radang Usus Kronis yang Kerap Disangka Gangguan Pencernaan Biasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/482/3197764//lucky_element-DSmG_large.jpg
Mengenal TB Ginjal, Penyakit yang Dialami Lucky Element
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/482/3197554//kelalawar_buah-zrMc_large.jpg
Waspada Virus Nipah dari Thailand, Gejala Demam Tinggi hingga Peradangan Otak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/482/3197550//sakit_gerd-NPAQ_large.jpg
Makanan Pemicu GERD yang Wajib Dihindari Penderita Asam Lambung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/482/3197520//telur-PZjo_large.jpg
Bahaya Terlalu Banyak Konsumsi Protein, Ini 5 Dampaknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/482/3197526//bahagia-IGLb_large.jpg
Musim Hujan Bikin Malas? Ini Tips Psikolog untuk Jaga Mood dan Kesehatan Mental
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement