Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Ningning Tampil Kurus, Fans Aespa Prediksi Beratnya Hanya 41 Kg

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 03 Maret 2026 |13:02 WIB
Ningning Tampil Kurus, Fans Aespa Prediksi Beratnya Hanya 41 Kg
Ningning Tampil Kurus, Fans Aespa Prediksi Beratnya Hanya 41 Kg
A
A
A

JAKARTA - Para penggemar Girl Group K-Pop Aespa kini tengah fokus pada kesehatan salah satu member, yaitu Ningning. Pasalnya belakangan ini muncul foto terbaru Ningning yang terlihat sangat kurus.

Para penggemar memperkirakan berat badannya kini hanya sekitar 41 kg. Mereka pun khawatir kondisi ini mempengaruhi kesehatan Ningning.

Sejumlah fans kemudian mengingatkan agar Ningning memprioritaskan kesehatannya daripada sekedar berat badan ideal. Apalagi tuntutan industri hiburan Korea Selatan memang dikenal ketat soal fisik artisnya.

Seperti diketahui, dalam industri hiburan yang sangat kompetitif dan visual-oriented, artis sering kali disorot soal bentuk tubuh dan berat basan. Hal inilah yang membuat fans khawatir Ningning mungkin merasa tertekan sehingga berat badannya turun drastis.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/482/3204538//diet-qQLa_large.jpg
Mau Turunin Berat Badan? Awas Jangan Sampai Salah Strategi, Ini Kata Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/298/3204445//kurma_gula-krqu_large.jpg
Ternyata Ada Loh Kurma yang Dicampur dengan Gula, Berikut Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/298/3204443//kopi_cegah_pikun-8oT5_large.jpg
Kopi Ternyata Bisa Cegah Pikun, Berikut Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/482/3204442//kesehatan-CgV8_large.jpg
Kematian karena Kanker Payudara Ditargetkan Turun 2,5% per Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/482/3203545//tren_ramadhan-cgXm_large.jpg
Tren Ramadhan, Gym 24 Jam Kian Diminati Usai Sahur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/298/3203332//minyak_zaitun-pYqI_large.jpg
Jangan Asal Tuang! Ini Cara Tepat Gunakan Minyak Zaitun agar Nutrisi Makanan Lebih Optimal
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement