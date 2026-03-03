Ningning Tampil Kurus, Fans Aespa Prediksi Beratnya Hanya 41 Kg

JAKARTA - Para penggemar Girl Group K-Pop Aespa kini tengah fokus pada kesehatan salah satu member, yaitu Ningning. Pasalnya belakangan ini muncul foto terbaru Ningning yang terlihat sangat kurus.

Para penggemar memperkirakan berat badannya kini hanya sekitar 41 kg. Mereka pun khawatir kondisi ini mempengaruhi kesehatan Ningning.

Sejumlah fans kemudian mengingatkan agar Ningning memprioritaskan kesehatannya daripada sekedar berat badan ideal. Apalagi tuntutan industri hiburan Korea Selatan memang dikenal ketat soal fisik artisnya.

Seperti diketahui, dalam industri hiburan yang sangat kompetitif dan visual-oriented, artis sering kali disorot soal bentuk tubuh dan berat basan. Hal inilah yang membuat fans khawatir Ningning mungkin merasa tertekan sehingga berat badannya turun drastis.