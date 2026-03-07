Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Makanan yang Sebaiknya Tidak Dikonsumsi Bersamaan dengan Kurma

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 07 Maret 2026 |16:20 WIB
Makanan yang Sebaiknya Tidak Dikonsumsi Bersamaan dengan Kurma
Makanan yang Sebaiknya Tidak Dikonsumsi Bersamaan dengan Kurma (Foto: Freepik)
JAKARTA - Kurma dikenal sebagai buah yang kaya nutrisi dan sering dikonsumsi untuk menambah energi, terutama saat berbuka puasa. Meski begitu, cara mengonsumsinya juga perlu diperhatikan. Kurma sebaiknya dimakan secara terpisah atau dipadukan dengan kacang-kacangan serta sumber lemak sehat agar membantu menjaga kestabilan gula darah.

Sebaliknya, kurma tidak dianjurkan dikonsumsi bersamaan dengan beberapa jenis makanan tertentu, seperti produk susu, buah-buahan asam, maupun makanan berat dan olahan. Kombinasi tersebut berpotensi mengganggu proses pencernaan atau mengurangi penyerapan nutrisi.

Berikut beberapa makanan yang sebaiknya tidak dikombinasikan dengan kurma:

1. Produk Susu (Susu dan Yogurt)
Mengonsumsi kurma bersama susu atau yogurt dapat menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh. Selain itu, produk susu memiliki proses pencernaan yang berbeda sehingga jika dipadukan dengan kurma dapat menimbulkan rasa tidak nyaman pada perut.

2. Buah-buahan Asam atau Sitrus
Kurma yang rasanya manis sebaiknya tidak dicampur dengan buah-buahan asam seperti jeruk, jeruk bali, lemon, atau kiwi. Perbedaan karakteristik pencernaan antara buah manis dan asam dapat menyebabkan gangguan pencernaan, seperti perut kembung.

3. Makanan Berat atau Tinggi Karbohidrat Olahan
Mengonsumsi kurma segera setelah makan berat juga tidak dianjurkan. Kondisi ini dapat membuat kurma berada di atas makanan yang sudah ada di lambung, sehingga berpotensi memicu fermentasi dan menghasilkan gas.

4. Makanan dengan Kandungan Gula Tinggi
Kurma sendiri sudah mengandung gula alami yang cukup tinggi. Jika dikombinasikan dengan makanan manis olahan atau gula tambahan, hal ini dapat menyebabkan lonjakan kadar gula darah secara cepat.

Cara Terbaik Mengonsumsi Kurma
 

Untuk mendapatkan manfaat maksimal, kurma dapat dikombinasikan dengan sumber lemak atau protein sehat seperti almond atau kacang-kacangan. Kombinasi ini membantu memperlambat penyerapan gula sehingga lebih baik bagi pencernaan dan pengendalian gula darah.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

