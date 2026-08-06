Irish Bella Umumkan Kehamilan Anak Pertama dengan Haldy Sabri

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari aktris Irish Bella. Setelah menikah dengan pengusaha Haldy Sabri, wanita yang akrab disapa Ibel ini mengumumkan kehamilan anak pertamanya dari pernikahan tersebut.



Irish Bella membagikan momen bahagia tersebut melalui sebuah foto yang penuh makna.



Dalam keterangan unggahannya, ibu dari Air Rumi dan Amala Puti Sabai ini tak kuasa menahan rasa syukur atas kepercayaan kembali mendapatkan momongan di kehidupan barunya.



"Alhamdulillah, setelah perjalanan yang penuh doa, air mata, dan harapan yang tidak sebentar ini... Akhirnya doa itu datang ke tempat yang tepat," tulis Irish Bella mengawali kabar bahagianya, dikutip Kamis (6/8/2026).

Keajaiban



Kabar kehamilan ini terasa sangat spesial bagi sang aktris. Mengingat lika-liku perjalanan hidupnya di masa lalu yang penuh ujian, ia menyebut kehamilannya kali ini sebagai keajaiban kecil yang dikirimkan Tuhan sebagai jawaban atas kesabarannya.