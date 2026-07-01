Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

5 Makanan yang Bagus untuk Imunitas Anak Selama Musim Liburan

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 01 Juli 2026 |12:17 WIB
5 Makanan yang Bagus untuk Imunitas Anak Selama Musim Liburan
Musim liburan identik dengan berbagai aktivitas di luar rumah, mulai dari bermain, bepergian, hingga berkumpul bersama keluarga (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Musim liburan identik dengan berbagai aktivitas di luar rumah, mulai dari bermain, bepergian, hingga berkumpul bersama keluarga. Di sisi lain, perubahan cuaca dan tingginya mobilitas dapat membuat anak lebih rentan terserang penyakit. Karena itu, orang tua perlu menjaga daya tahan tubuh anak, salah satunya melalui asupan makanan bergizi.

Selain memastikan anak mendapatkan waktu tidur yang cukup dan rutin beraktivitas fisik, pemenuhan nutrisi seimbang juga berperan penting dalam mendukung sistem kekebalan tubuh. Berikut lima makanan yang baik dikonsumsi untuk membantu menjaga imunitas anak selama musim liburan.

Makanan Sehat

1. Telur

Telur merupakan sumber protein berkualitas tinggi yang kaya akan vitamin dan mineral penting. Makanan ini mengandung vitamin E yang berfungsi sebagai antioksidan untuk membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan.

Selain itu, telur juga mengandung selenium yang berperan dalam mendukung sistem imun, serta vitamin D yang membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk saat menghadapi infeksi saluran pernapasan.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/298/3215732/makanan_sehat-adCG_large.jpg
5 Sumber Protein Sehat yang Terjangkau dan Bergizi, Tak Perlu Mahal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/298/3201034/makanan-eJd0_large.jpg
5 Makanan Underrated yang Ternyata Baik bagi Kesehatan Tubuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/482/3197015/gula-Sb6R_large.jpg
Daftar Makanan dan Minuman yang Bisa Merusak Usus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/629/3195767/makanan-I5DZ_large.jpeg
Bukan Susu Formula, Ini 5 Makanan Bernutrisi yang Bagus buat Pertumbuhan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/298/3190098/smoothies-B90s_large.jpg
5 Makanan yang Sering Dikira Sehat Padahal Tidak Juga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/298/3182293/otak-Y7yt_large.jpg
5 Makanan yang Bikin Ingatan Tajam dan Memori Kuat, Biar Enggak Gampang Pikun
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement