5 Makanan yang Bagus untuk Imunitas Anak Selama Musim Liburan

Musim liburan identik dengan berbagai aktivitas di luar rumah, mulai dari bermain, bepergian, hingga berkumpul bersama keluarga (Foto: Freepik)

JAKARTA – Musim liburan identik dengan berbagai aktivitas di luar rumah, mulai dari bermain, bepergian, hingga berkumpul bersama keluarga. Di sisi lain, perubahan cuaca dan tingginya mobilitas dapat membuat anak lebih rentan terserang penyakit. Karena itu, orang tua perlu menjaga daya tahan tubuh anak, salah satunya melalui asupan makanan bergizi.

Selain memastikan anak mendapatkan waktu tidur yang cukup dan rutin beraktivitas fisik, pemenuhan nutrisi seimbang juga berperan penting dalam mendukung sistem kekebalan tubuh. Berikut lima makanan yang baik dikonsumsi untuk membantu menjaga imunitas anak selama musim liburan.

Makanan Sehat

1. Telur

Telur merupakan sumber protein berkualitas tinggi yang kaya akan vitamin dan mineral penting. Makanan ini mengandung vitamin E yang berfungsi sebagai antioksidan untuk membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan.

Selain itu, telur juga mengandung selenium yang berperan dalam mendukung sistem imun, serta vitamin D yang membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk saat menghadapi infeksi saluran pernapasan.