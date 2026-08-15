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4 Kebiasaan Sepele Ini Bikin Terhindar dari Penyakit ISK

Niko Prayoga , Jurnalis-Sabtu, 15 Agustus 2026 |11:10 WIB
4 Kebiasaan Sepele Ini Bikin Terhindar dari Penyakit ISK
4 Kebiasaan Sepele Ini Bikin Terhindar dari Penyakit ISK (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Infeksi saluran kemih (ISK) dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, mulai dari nyeri saat buang air kecil hingga frekuensi buang air kecil yang meningkat. Kabar baiknya, beberapa kebiasaan sederhana dalam keseharian dapat dilakukan untuk membantu menurunkan risiko terjadinya infeksi tersebut.

Melansir laman resmi Kementerian Kesehatan, ISK merupakan infeksi yang dapat menyerang bagian saluran kemih, seperti ginjal, ureter, uretra, atau kandung kemih. Kondisi ini umumnya terjadi ketika bakteri masuk ke saluran kemih dan berkembang biak.

Jika tidak ditangani dengan tepat, infeksi dapat menyebar ke bagian saluran kemih lainnya, termasuk ginjal. Beberapa gejala yang dapat muncul antara lain demam dan menggigil, nyeri pinggang, mual dan muntah, serta disuria atau rasa nyeri saat buang air kecil.

Lantas, bagaimana cara mencegah bakteri masuk ke saluran kemih? Dokter Spesialis Urologi sekaligus influencer kesehatan, dr. Andika Afriansyah, membagikan empat kebiasaan sederhana yang dapat dilakukan untuk membantu mencegah ISK.

1. Segera Buang Air Kecil setelah Berhubungan Seksual

Kebiasaan pertama adalah segera buang air kecil setelah melakukan hubungan seksual. Menurut dr. Andika, aliran urine dapat membantu membilas bakteri yang mungkin masuk ke saluran kemih sehingga mengurangi peluang bakteri mencapai kandung kemih atau ginjal.

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