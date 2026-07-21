Mengunyah Kacang Almond sebelum Makan Berat Ampuh Turunkan Gula Darah

JAKARTA - Mau makan enak tapi takut gula darah melonjak? Tentunya hal ini dirasakan oleh banyak orang yang menjaga bentuk badan atau mengontrol gula darah.

Tenang, ada trik sederhana yang disarankan oleh para ahli medis, yakni makan segenggam kacang almond 30 menit sebelum makan berat. Yuk, bahas faktanya yang dilansir dari The Standard.

Hasil Studi: Gula Darah Turun Drastis!

Bukan sekadar mitos, efektivitas trik ini dibuktikan lewat riset yang diterbitkan dalam European Journal of Clinical Nutrition. Penelitian yang melibatkan 60 orang dewasa dengan kondisi prediabetes ini menunjukkan hasil yang cukup mengejutkan:

1 Jam Setelah Makan: Kadar gula darah turun sekitar 24,8 persen.

2 Jam Setelah Makan: Penurunannya bahkan mencapai 28,9 persen.

Secara keseluruhan, kebiasaan mengunyah almond sebelum makan ini terbukti bikin grafik gula darah harian jadi jauh lebih stabil dan mencegah lonjakan yang ekstrem.

Mengapa Almond Sangat Ampuh?

Dokter Spesialis Metabolik dan penulis asal Taiwan Wei Shi-hang menjelaskan tiga mekanisme utama yang membuat almond bekerja layaknya "rem" bagi gula darah:

Memicu Insulin Lebih Cepat: Makan almond sebelum hidangan utama akan merangsang tubuh untuk melepaskan insulin cadangan lebih awal. Jadi, begitu karbohidrat dari makanan masuk, tubuh sudah siap memprosesnya.

Makan almond sebelum hidangan utama akan merangsang tubuh untuk melepaskan insulin cadangan lebih awal. Jadi, begitu karbohidrat dari makanan masuk, tubuh sudah siap memprosesnya. Membuat Kenyang Lebih Lama: Almond kaya akan lemak sehat, protein, dan serat makanan. Nutrisi-nutrisi ini memperlambat proses pengosongan lambung, sehingga karbohidrat diserap oleh tubuh secara bertahap dan perlahan.

Almond kaya akan lemak sehat, protein, dan serat makanan. Nutrisi-nutrisi ini memperlambat proses pengosongan lambung, sehingga karbohidrat diserap oleh tubuh secara bertahap dan perlahan. Meningkatkan Sensitivitas Insulin: Kandungan asam lemak tak jenuh tunggal serta mineral seperti magnesium dan seng (zinc) pada almond sangat bagus untuk membantu tubuh mengubah gula darah menjadi energi secara lebih efisien.

Makan Almond Secukupnya