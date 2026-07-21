Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Mengunyah Kacang Almond sebelum Makan Berat Ampuh Turunkan Gula Darah

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 21 Juli 2026 |11:02 WIB
Mengunyah Kacang Almond sebelum Makan Berat Ampuh Turunkan Gula Darah
Ilustrasi mengunyah almond sebelum makan terbukti bikin gula darah lebih stabil. (Foto: dok Magnific/jcomp)
A
A
A

JAKARTA - Mau makan enak tapi takut gula darah melonjak? Tentunya hal ini dirasakan oleh banyak orang yang menjaga bentuk badan atau mengontrol gula darah.

Tenang, ada trik sederhana yang disarankan oleh para ahli medis, yakni makan segenggam kacang almond 30 menit sebelum makan berat. Yuk, bahas faktanya yang dilansir dari The Standard.

Hasil Studi: Gula Darah Turun Drastis!

Bukan sekadar mitos, efektivitas trik ini dibuktikan lewat riset yang diterbitkan dalam European Journal of Clinical Nutrition. Penelitian yang melibatkan 60 orang dewasa dengan kondisi prediabetes ini menunjukkan hasil yang cukup mengejutkan:

  • 1 Jam Setelah Makan: Kadar gula darah turun sekitar 24,8 persen.
  • 2 Jam Setelah Makan: Penurunannya bahkan mencapai 28,9 persen.

Secara keseluruhan, kebiasaan mengunyah almond sebelum makan ini terbukti bikin grafik gula darah harian jadi jauh lebih stabil dan mencegah lonjakan yang ekstrem.

Mengapa Almond Sangat Ampuh?

Dokter Spesialis Metabolik dan penulis asal Taiwan Wei Shi-hang menjelaskan tiga mekanisme utama yang membuat almond bekerja layaknya "rem" bagi gula darah:

  • Memicu Insulin Lebih Cepat: Makan almond sebelum hidangan utama akan merangsang tubuh untuk melepaskan insulin cadangan lebih awal. Jadi, begitu karbohidrat dari makanan masuk, tubuh sudah siap memprosesnya.
  • Membuat Kenyang Lebih Lama: Almond kaya akan lemak sehat, protein, dan serat makanan. Nutrisi-nutrisi ini memperlambat proses pengosongan lambung, sehingga karbohidrat diserap oleh tubuh secara bertahap dan perlahan.
  • Meningkatkan Sensitivitas Insulin: Kandungan asam lemak tak jenuh tunggal serta mineral seperti magnesium dan seng (zinc) pada almond sangat bagus untuk membantu tubuh mengubah gula darah menjadi energi secara lebih efisien.

Makan Almond Secukupnya

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
gula darah kacang almond almond
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/07/298/3228595//ilustrasi_karbohidrat_dan_protein-Vg3T_large.jpg
Karbohidrat atau Protein, Mana yang Lebih Baik untuk Sarapan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/29/298/3227110//karbohidrat-yATh_large.jpg
Mi, Nasi dan Kerupuk Jadi Combo Karbo, Ini Bahayanya jika Dikonsumsi Bersamaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/27/298/3221093//pasta-UrZ5_large.jpg
Benarkah Sering Makan Pasta Bisa Naikkan Gula Darah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/482/3213430//jeruk-d4xI_large.jpg
Apel vs Jeruk, Mana yang Lebih Baik untuk Gula Darah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/18/482/3213219//diabetes-i4kF_large.jpg
Mitos atau Fakta, Pasien Diabetes Tak Boleh Konsumsi Gula
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/12/298/3211947//gula_darah-GSxT_large.jpg
6 Minuman yang Bisa Bantu Turunkan Gula Darah Secara Alami
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement