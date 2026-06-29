Mi, Nasi dan Kerupuk Jadi Combo Karbo, Ini Bahayanya jika Dikonsumsi Bersamaan

Mi, Nasi dan Kerupuk Jadi Combo Karbo, Ini Bahayanya jika Dikonsumsi Bersamaan (Foto: Freepik)

JAKARTA – Kombinasi nasi, mi, kerupuk, hingga es teh manis kerap menjadi menu favorit masyarakat Indonesia. Meski terlihat biasa, dokter sekaligus edukator kesehatan dr. Cecep Hermawan mengingatkan bahwa beberapa kombinasi makanan tersebut dapat membuat asupan gizi tidak terserap secara optimal dan berpotensi meningkatkan risiko gangguan kesehatan jika terlalu sering dikonsumsi.

Dalam unggahan video di akun Instagramnya, dr. Cecep mengatakan ada tiga kombinasi makanan yang umum dikonsumsi sehari-hari, tetapi sebaiknya tidak dijadikan kebiasaan.

Kombo pertama adalah nasi yang dipadukan dengan mi, kemudian ditambah kerupuk. Menurutnya, kombinasi tersebut merupakan penumpukan sumber karbohidrat yang dapat memicu lonjakan gula darah.

"Nasi, lauk, mi atau makan tempe minumnya es teh manis. Kelihatannya sih aman, tapi tiga kombo favorit ini diam-diam bikin gizinya nggak maksimal," kata dr. Cecep.

Bahaya Jika Dimakan Berbarengan

Ia menjelaskan bahwa nasi, mi, dan kerupuk sama-sama merupakan sumber pati. Jika dikonsumsi bersamaan, kadar gula darah dapat meningkat lebih cepat sehingga tubuh menjadi mudah mengantuk dan lemas setelah makan.

"Satu, nasi, mi, plus kerupuk. Ini karbo tumpuk-tumpuk karbo. Semuanya sumber pati. Gula darah jadi naik cepat. Makanya habis makan kita gampang ngantuk berat, bukannya segar," ujarnya.

Kombinasi kedua yang perlu dihindari adalah tempe dengan es teh manis. Menurut dr. Cecep, kandungan tanin dalam teh dapat menghambat penyerapan zat besi nabati yang terdapat pada tempe.