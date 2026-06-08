Miss Indonesia 2026 Cari Talenta Berbakat di Surabaya, Peserta Tampil Maksimal

SURABAYA - Antusiasme tinggi mewarnai hari kedua audisi Miss Indonesia 2026 di Surabaya. Puluhan peserta dari berbagai daerah hadir untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka demi meraih kesempatan melangkah ke babak final ajang pencarian talenta perempuan tersebut.

Audisi Miss Indonesia 2026 di Kota Surabaya menjadi kesempatan bagi para perempuan bertalenta untuk menunjukkan kemampuan dan potensi yang dimiliki. Memasuki hari kedua, peserta terus berdatangan karena tidak ingin melewatkan peluang untuk menjadi bagian dari ajang bergengsi tersebut.

Finalis Miss Indonesia 2024, Jessica Janie, yang turut hadir dalam audisi, memberikan semangat dan motivasi kepada para peserta. Menurutnya, antusiasme peserta pada hari kedua audisi di Surabaya terlihat sangat tinggi.

Bahkan, ia berharap seluruh peserta dapat memberikan usaha terbaik agar berpeluang menjadi The Next Miss Indonesia.

“Nah, tahun ini tuh kalau saya lihat banyak banget antusias yang ingin menjadi The Next Miss Indonesia 2026. Jadi harapan saya besar biar semua orang yang ikut audisi ini bisa berusaha semaksimal mungkin dengan hati yang penuh dan bisa menjadi The Next Miss Indonesia 2026,” ungkap Jessica saat diwawancarai, Minggu (7/6/2026).