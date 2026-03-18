Tak Mudik, Asri Welas Boyong Anak Liburan ke Dufan

JAKARTA – Aktris Asri Welas memilih cara berbeda menikmati libur Lebaran tahun ini. Bukan ke kampung halamannya di Yogyakarta, Asri justru memilih tetap berada di Jakarta.

Keputusan ini diambil karena orang tuanya akan merayakan Idulfitri di Ibu Kota. Alhasil, Asri menyiapkan rencana liburan di tempat rekreasi lokal.

"Liburan. Biasanya kita kalau Lebaran ke mana? Ke tempat rekreasi. Tapi Lebaran kali ini kita mau ke Dufan, ya? Dufan saja. Tempat rekreasi yang lokal-lokal saja," ujar Asri Welas di kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Meski sang putra, Rajwa Gilbram Ridha Rahardja atau Ibam, sempat ingin ke Jepang, Asri dengan santai menanggapi permintaan putranya tersebut sambil mengajarkan manfaat menabung.