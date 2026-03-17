HOME WOMEN WOMEN

HighEnd dan Standard Chartered Ajak Perempuan Modern Kelola Finansial dengan Tepat

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 17 Maret 2026 |20:36 WIB
HighEnd dan Standard Chartered Ajak Perempuan Modern Kelola Finansial dengan Tepat
High Tea with HighEnd – Ramadan Prosperity Circle. (Foto: dok Standard Chartered)
JAKARTA – Bulan Ramadan jadi momen yang pas untuk berkumpul dan berbagi inspirasi. Hal inilah yang dihadirkan oleh HighEnd Magazine bersama Standard Chartered Indonesia lewat acara bertajuk High Tea with HighEnd – Ramadan Prosperity Circle. Bertempat di Casa Cuomo Ristorante & Lounge, acara ini dikemas secara intimate dan eksklusif, khusus untuk para perempuan inspiratif dari berbagai latar belakang.

Suasana hangat langsung terasa sejak para tamu hadir. Mereka disambut dengan pengalaman relaksasi berupa hand massage dari La Mer, sekaligus kesempatan untuk saling berkenalan dan membangun koneksi dalam lingkungan yang nyaman dan elegan.

Acara yang dipandu oleh Rosaline Hioe ini menghadirkan rangkaian kegiatan menarik, mulai dari diskusi inspiratif hingga fashion presentation. Kombinasi ini membuat sore hari terasa lebih bermakna, bukan sekadar kumpul santai, tapi juga penuh insight baru.

Dalam sesi pembuka, Tandy Cahyadi selaku Head of Affluent Segment, Distribution & Wealth Solutions Standard Chartered Indonesia membagikan pandangannya soal pentingnya perencanaan keuangan jangka panjang. Ia menekankan bahwa mengelola kekayaan bukan hanya soal memilih produk investasi, tetapi juga memahami tujuan finansial secara menyeluruh, baik untuk kebutuhan saat ini maupun masa depan.

“Dalam membantu nasabah menyusun strategi investasi, kami di Standard Chartered selalu memulai dengan memahami kebutuhan, tujuan finansial, serta profil risiko setiap nasabah, agar strategi yang disusun benar-benar mendukung rencana jangka panjang mereka,” ujar Tandy. 

Head of Affluent Segment, Distribution & Wealth Solutions Standard Chartered Indonesia Tandy Cahyadi
Head of Affluent Segment, Distribution & Wealth Solutions Standard Chartered Indonesia Tandy Cahyadi. (Foto: dok Standard Chartered)

Masuk ke sesi utama, Investment Talk Show menjadi salah satu highlight acara. Diskusi ini menghadirkan Head of Capital Market Product Specialist, Managed Investments & Advisory, Standard  Chartered Indonesia Titin Utomo bersama dua pengusaha perempuan inspiratif, Meiline Tenardi dan Nova Hasan. Mereka berbagi pengalaman tentang bagaimana perempuan kini semakin aktif dalam mengelola dan mengembangkan aset, mulai dari membangun bisnis hingga merancang masa depan finansial keluarga.

Topik seperti literasi keuangan, diversifikasi investasi, hingga pentingnya pendampingan dari institusi perbankan juga dibahas dengan gaya yang ringan dan mudah dipahami. Para tamu pun diajak melihat bahwa perencanaan finansial bukan hal yang rumit, selama dilakukan dengan strategi yang tepat.

