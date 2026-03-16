HighEnd dan Standard Chartered Hadirkan Ramadan Prosperity Circle, Ruang Inspiratif Perempuan

JAKARTA – HighEnd Magazine bersama Standard Chartered Indonesia menghadirkan sebuah pertemuan eksklusif bertajuk High Tea with HighEnd – Ramadan Prosperity Circle. Berlokasi di Casa Cuomo Ristorante & Lounge, acara gathering intimate ini mempertemukan para perempuan inspiratif dalam suasana hangat di bulan Ramadan. Acara ini dirancang sebagai ruang berbagi inspirasi, perspektif, serta pengalaman mengenai perjalanan karier, bisnis, dan pengelolaan kekayaan bagi perempuan masa kini.

Acara dipandu oleh Rosaline Hioe ini mengajak para tamu menikmati sore yang penuh makna melalui rangkaian program yang menggabungkan diskusi inspiratif, fashion presentation, serta pengalaman gaya hidup yang elegan.

Sejak kedatangan, para tamu disambut dengan suasana hangat serta pengalaman pampering melalui hand massage treatment dari La Mer, yang memberikan sentuhan relaksasi sebelum rangkaian acara dimulai. Momen ini sekaligus menjadi kesempatan bagi para tamu untuk bersosialisasi dalam suasana yang intimate dan eksklusif.

Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Tandy Cahyadi, Head of Affluent Segment, Distribution and Wealth Solutions, Standard Chartered Indonesia, yang berbagi perspektif mengenai pentingnya perencanaan finansial jangka panjang serta strategi investasi yang berkelanjutan.

“Dalam pengelolaan kekayaan, yang paling penting bukan hanya memilih produk investasi, tetapi juga memahami tujuan finansial secara menyeluruh, baik untuk kebutuhan saat ini, rencana masa depan, maupun perlindungan jangka panjang bagi keluarga,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, dalam membantu nasabah menyusun strategi investasi, Standard Chartered Indonesia selalu memulai dengan memahami kebutuhan, tujuan finansial, serta profil risiko setiap nasabah, agar strategi yang disusun benar-benar mendukung rencana jangka panjang mereka.

Diskusi inspiratif dalam High Tea with HighEnd bersama Standard Chartered. (Foto: dok istimewa)

Sesi utama dalam acara ini adalah Investment Talk Show, yang menghadirkan diskusi inspiratif mengenai perjalanan investasi dan pengelolaan kekayaan di era modern. Diskusi ini menghadirkan Titin Utomo, Head of Capital Market Product Specialist, Managed Investments & Advisory dari Standard Chartered Indonesia, bersama dua pengusaha perempuan inspiratif, Meiline Tenardi dan Nova Hasan.