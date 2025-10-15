Soroti Pentingnya Zat Besi, MLA Kampanyekan Konsumsi Daging Merah

Chief Representative Meat and Livestock Australia (MLA) Indonesia Christian Haryanto saat membuka acara World Iron Awareness Week di restoran Silk Thai, Jakarta. (Foto: dok MLA)

JAKARTA - Memasuki pekan kesadaran zat besi atau World Iron Awareness Week (WIAW), Meat and Livestock Australia (MLA) memperingatinya dengan mengkampanyekan dan mengedukasi kepada ibu-ibu dan masyarakat tentang betapa pentingnya pemenuhan zat besi untuk kesehatan. Hal ini diwujudkan dengan menggelar workshop di Silk Thai Restaurant Jakarta, Senin (13/10/2025).

Pada kesempatan tersebut, MLA Indonesia menyoroti dampak kekurangan zat besi terhadap kesehatan, pendidikan, dan produktivitas, sekaligus memperkenalkan daging merah Australia sebagai sumber zat besi heme yang berkualitas tinggi dan mudah diserap oleh tubuh.

Tubuh manusia menyerap zat besi heme dari produk hewani dua hingga tiga kali lebih baik dibandingkan zat besi non-heme dari tumbuhan, menjadikan daging merah sebagai sumber nutrisi yang sangat penting dalam menjaga kadar zat besi yang sehat.

Chief Representative MLA Indonesia Christian Haryanto menyampaikan, melalui acara , MLA Indonesia ingin turut berperan dalam memberikan edukasi kepada konsumen, khususnya para ibu, mengenai pentingnya memenuhi kebutuhan zat besi setiap hari.

“Asupan zat besi yang tercukupi berperan besar dalam menjaga energi, produktivitas, serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Daging merah Australia hadir sebagai solusi nutrisi yang tidak hanya bergizi tinggi, tetapi juga mendukung kesehatan dan ketahanan energi keluarga Indonesia,” ujarnya.

Kampanye ini juga meluruskan sejumlah mitos umum terkait konsumsi daging merah. Banyak yang mengira bahwa daging merah berbahaya bagi jantung atau bahwa zat besi dari tumbuhan sudah cukup, padahal faktanya, konsumsi daging merah dalam jumlah yang sesuai justru merupakan bagian dari pola makan sehat dan seimbang.

Daging Merah untuk Pemenuhan Zat Besi