5 Rest Area Jalur Mudik yang Instagramable, Bisa Istirahat Sekaligus Healing

JAKARTA - Mudik adalah momen yang dinanti-nantikan. Tidak hanya destinasi wisata di kampung halaman, tapi dalam perjalannya pun terdapat rest area di jalur mudik yang Instagramable.

Rest area merupakan tempat rehat setelah menempuh perjalanan yang panjang. Di sini para pemudik biasanya melepas penat dengan istirahat, makan minum, dan ibadah sholat. Nah, di sela-sela itu tidak lengkap rasanya kalau tidak foto-foto.

Berikut daftar rest area terbaik berdasarkan nilai sejarah dan desainnya yang ada di Tol Trans Jawa, seperti dirangkum Rabu (18/3/2026).

1. Rest Area KM 260B, Jalan Tol Pemalang-Pejagan

Ini merupakan lokasi bersejarah yang dulunya bekas pabrik gula Banjaratma. Maka rest area ini juga dikenal dengan nama 'Rest Area Heritage-Banjaratma'. Di sana, pengunjung akan ditawari spot unik dari sisa-sisa bangunan tersebut.

Selain memiliki tempat makan yang beragam, rest area ini juga memiliki spot foto menarik, seperti tungku dan mesin gilas bekas pabrik gula, hingga wahana permainan seluncuran warna-warni yang disebut “Srodotan Donat”.

Tak kalah menariknya, di rest area ini juga ada pusat belanja UMKM Batik dan makanan asli Jawa Tengah. Di sana juga terdapat masjid yang desainnya terlihat seperti sebuah benteng karena menggunakan dinding yang disusun dari batu bata merah.

2. Rest Area KM 456, Jalan Tol Semarang-Solo

Terkenal dengan sebutan Rest Area Pendopo, rest area ini bisa dikatakan terunik dan termegah di Tol Trans Jawa.

Selain itu, rest area ini memiliki 'Sky Bridge' atau jembatan penghubung antara bangunan rest area di ruas kanan dan ruas kiri jalan tol, sehingga menambah kemegahannya.

Pengunjung akan dimanjakan dengan pemandangan hamparan sawah dan gunung yang indah. Udaranya yang segar dapat membantu pengendara melepaskan penat mereka saat perjalanan. Bangunan di rest area KM 456 ini sekilas seperti arsitektur estetik yang terlihat di mall.