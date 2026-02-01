Viral, Pedagang Sate Guling-gulingan di Trotoar Malioboro Saat Kena Razia Satpol PP

JAKARTA – Viral seorang pedagang sate menangis histeris di kawasan pedestrian Malioboro, Kota Yogyakarta. Pedagang sate yang diketahui merupakan seorang perempuan itu tampak histeris hingga guling-guling di trotoar.

Peristiwa tersebut terjadi saat Satpol PP Kota Yogyakarta melakukan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan yang dilarang untuk berjualan. Dalam video yang viral, pedagang sate tersebut awalnya terlihat berlarian bersama pedagang lainnya.

Namun, ia tak kuasa menahan luapan emosi ketika petugas Satpol PP menertibkan dagangannya. Dikutip dari Area Jogja, Minggu (1/2/2026), kejadian ini pun menarik perhatian warga yang berada di sekitar lokasi.

Penertiban dilakukan karena kawasan Malioboro tidak diperkenankan untuk aktivitas PKL. Selain itu, terdapat keluhan dari wisatawan terkait asap sate yang dinilai cukup mengganggu kenyamanan di kawasan tersebut.

Kondisi ini memicu beragam reaksi dari warganet. Ada yang mendukung penertiban, namun tak sedikit pula yang menyayangkan tindakan tersebut. Berikut sejumlah komentar netizen: