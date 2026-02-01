Lisa BLACKPINK Syuting di Indonesia tapi Latar Diganti Myanmar, Netizen Tak Terima

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Minggu, 01 Februari 2026 |12:04 WIB
Lisa BLACKPINK Syuting di Indonesia tapi Latar Diganti Myanmar, Netizen Tak Terima
Lisa BLACKPINK Syuting di Indonesia, tapi Latar Diganti Myanmar, Netizen Tak Terima. (Foto: IG Lisa BLACKPINK)
JAKARTA - Kabar soal proses syuting film internasional yang disebut dibintangi Lisa BLACKPINK menghebohkan warganet. Apalagi Indonesia menjadi salah satu negara yang dipilih sebagai lokasi syuting film tersebut.

Dari informasi yang beredar luas, beberapa kota yang dipilih menjadi lokasi syuting film Lisa di antaranya Bandung, Jakarta, hingga Tangerang. Namun, belakangan muncul kabar lain yang tak kalah menghebohkan.

Pasalnya, beredar di media sosial bahwa lokasi syuting di Indonesia, tepatnya di Kota Tangerang, diubah seolah-olah berada di negara Myanmar. Kejadian ini dibagikan warganet di media sosial, di mana terlihat lokasi syuting Lisa dilengkapi rambu jalan yang menyerupai rambu di Myanmar.

Seperti diunggah akun X @Goodrecom, warganet pun ramai-ramai menyampaikan kekecewaan mereka.

Mereka menilai tindakan tersebut tidak menghargai Indonesia. Bahkan, sebagian warganet menyayangkan mengapa proses syuting dilakukan di Indonesia hingga menyebabkan kemacetan dan penutupan sejumlah ruas jalan, padahal latar cerita justru diubah menjadi negara lain.

 

