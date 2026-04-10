Jadwal Nonton Penampilan Lisa BLACKPINK dan BIGBANG di Coachella 2026 dari Indonesia

Jadwal Nonton Penampilan Lisa BLACKPINK dan BIGBANG di Coachella 2026 dari Indonesia (Foto: Instagram)

JAKARTA - Jadwal nonton penampilan Lisa BLACKPINK dan BIGBANG di Coachella 2026 dari Indonesia. Coachella 2026 kembali digelar di Empire Polo Club, Indio, California, pada dua akhir pekan di bulan April. Tahun ini, penonton dari seluruh dunia, termasuk Indonesia, bisa menonton secara legal dan gratis lewat YouTube.

YouTube menjadi mitra eksklusif resmi live streaming Coachella 2026, menayangkan tujuh panggung sekaligus dengan kualitas hingga 4K tanpa paywall atau langganan khusus.

Jadwal dan Platform Resmi Coachella 2026

Menurut blog resmi YouTube, Coachella 2026 akan disiarkan langsung pada:

Weekend 1: 10–12 April 2026, pukul 16.00 PDT (11–13 April 2026, mulai pukul 06.00 WIB)

Weekend 2: 17–19 April 2026, pukul 16.00 PDT (18–20 April 2026, mulai pukul 06.00 WIB)