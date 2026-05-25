Anak Enggak Nafsu Makan saat Demam Itu Wajar, Ini Penjelasan Dokter

JAKARTA - Anak yang kehilangan nafsu makan saat demam sering membuat orang tua panik. Banyak yang khawatir kondisi anak akan semakin lemas jika tidak makan banyak. Padahal, menurut dokter spesialis anak, penurunan nafsu makan saat demam merupakan kondisi yang umum terjadi.

Dokter spesialis anak sekaligus influencer kesehatan, dr. Lucky Yogasatria, menjelaskan bahwa tubuh anak memang cenderung merasa tidak nyaman ketika sedang demam. Kondisi tersebut bisa memicu tenggorokan sakit, mual, mulut terasa pahit, hingga muncul sariawan yang membuat anak semakin sulit makan.

“Jadi ya, saat anak sedang demam tubuhnya itu memang sedang tidak nyaman. Nafsu makan bisa turun, tenggorokan bisa sakit, mulut bisa pahit, perut bisa mual. Pada akhirnya ada sariawan atau luka di mulut yang bikin benar-benar terasa sakit,” kata dr. Lucky dalam unggahan video di akun Instagramnya.

Ia menjelaskan, pada fase awal demam, hal terpenting yang perlu diperhatikan orang tua bukanlah memaksa anak menghabiskan makanan, melainkan memastikan kebutuhan cairannya tetap terpenuhi.

“Jadi di fase awal sakit itu yang paling penting sering kali bukan memaksa nasi habis. Yang lebih penting adalah cairan tetap masuk. Anak masih mau minum enggak? Pipisnya masih cukup enggak? Mulutnya kering enggak? Anak masih respons atau makin lemas?” jelasnya.

Sesuaikan Tekstur Makanan