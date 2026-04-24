Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Pekerja Waspada! Kemenkes Ungkap Demam Berdarah Dengue Bisa Terjadi di Tempat Kerja

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 24 April 2026 |15:10 WIB
Pekerja Waspada! Kemenkes Ungkap Demam Berdarah Dengue Bisa Terjadi di Tempat Kerja (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Demam Berdarah Dengue (DBD) sering kali identik dengan lingkungan rumah atau permukiman padat. Padahal, risiko penularan penyakit yang disebabkan virus dengue ini juga dapat terjadi di tempat kerja. Kantor, pabrik, hingga area proyek memiliki potensi menjadi lokasi berkembangnya nyamuk Aedes aegypti jika tidak dikelola dengan baik.

Data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat, hingga 14 April 2026, terdapat 30.465 kasus infeksi dengue di Indonesia dengan incidence rate (IR) sebesar 10,6 per 100.000 penduduk. Pada periode yang sama, tercatat 79 kematian dengan case fatality rate (CFR) sebesar 0,3%.

Berdasarkan klasifikasi klinis, kasus dengue terdiri atas 10.138 kasus Demam Dengue (DD), 19.877 kasus Demam Berdarah Dengue (DBD), dan 450 kasus Dengue Shock Syndrome (DSS).

“Kita menyumbang 17 persen kematian akibat demam dengue secara global. Indonesia juga berada di posisi kedua angka kematiannya secara global setelah Brasil,” ujar Prima Yosephine, Direktur Penyakit Menular Kementerian Kesehatan RI, dalam acara SIAP Lawan Dengue di Jakarta Selatan.

Di sisi lain, sebuah studi pada pekerja kantoran di Indonesia menunjukkan masih adanya keraguan dalam penerimaan upaya perlindungan melalui vaksinasi dengue, dengan faktor biaya sebagai salah satu pertimbangan utama.

Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan pemahaman, kepercayaan, serta akses terhadap berbagai upaya pencegahan, guna memperkuat perlindungan pekerja dan kesiapsiagaan nasional terhadap dengue.

Prima Yosephine juga menegaskan bahwa demam dengue masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat di Indonesia, terutama pada kelompok usia produktif dan di lingkungan kerja. Pencegahan perlu dilakukan secara terintegrasi, mulai dari edukasi, pengendalian vektor, hingga kolaborasi lintas sektor.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/482/3195165/dbd-EkVn_large.jpg
Kasus DBD Melonjak, Program Vaksin Digencarkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/612/3093478/special_report_waspada_demam_berdarah_mengintai-fZv8_large.jpg
SPECIAL REPORT: Waspada Demam Berdarah Dengue Mengintai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/05/481/2623854/wamenkes-dbd-kini-bukan-penyakit-musiman-kasus-terjadi-sepanjang-tahun-UpzV8jrrvf.jpeg
Wamenkes: DBD Kini Bukan Penyakit Musiman, Kasus Terjadi Sepanjang Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/05/481/2623814/kemenkes-dan-enesis-andalkan-mobil-keliling-untuk-edukasi-pencegahan-dbd-E3xp9yhzcB.jpeg
Kemenkes dan Enesis Andalkan Mobil Keliling untuk Edukasi Pencegahan DBD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/05/24/481/2599477/demam-tinggi-menyerang-benarkah-selalu-tanda-dbd-0ZMjIBIWcG.jpeg
Demam Tinggi Menyerang, Benarkah Selalu Tanda DBD?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/04/20/481/2581862/demam-tak-kunjung-turun-meski-sudah-minum-obat-waspada-gejala-penyakit-dengue-WjsOiwho6o.jpg
Demam Tak Kunjung Turun meski Sudah Minum Obat, Waspada Gejala Penyakit Dengue!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement