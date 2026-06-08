Potret Gemas Bryan Domani Temani Mawar Eva Nonton Konser EXO, Pakai Kaus Tulisan Romantis Bikin Gemas Penggemar

MOMEN manis pasangan selebriti Bryan Domani dan Mawar Eva de Jongh, sukses mencuri perhatian di tengah euforia konser grup K-Pop, EXO, di Jakarta. Bryan Domani diketahui turut mendampingi Mawar menyaksikan konser tersebut.

Tak hanya hadir, momen gemas pun tersaji kala Bryan Domani temani Mawar. Dia mengenakan kaus dengan tulisan yang curi perhatian penggemar EXO atau yang disebut EXO-L.

1. Temani Mawar de Jongh Nonton Konser

Seperti diketahui, boy group K-Pop, EXO, menggelar konser selama 2 hari di Jakarta. Tepatnya, konser digelar di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 6 dan 7 Juni 2026.

Salah satu yang mencuri perhatian adalah ketika penggemar memotret Bryan dan Mawar yang tengah mengantre masuk venue konser. Foto tersebut kemudian diunggah akun X @haibaeeee dan langsung viral.

Yang membuat warganet terutama fans EXO yang disebut EXO-L salah fokus adalah kaus yang dikenakan Bryan. Di bagian belakang kaus berwarna hijau neon itu tertulis kalimat:

“MY GIRLFRIEND LOVES ME, BUT EXO WAS HER FIRST LOVE.”