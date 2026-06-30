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Profil dan Potret Cantik McEntee Catherine, Penerjemah Tim Thailand yang Viral karena Dekat dengan Pevoli Indonesia Alfin Daniel

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 30 Juni 2026 |20:05 WIB
Profil dan Potret Cantik McEntee Catherine, Penerjemah Tim Thailand yang Viral karena Dekat dengan Pevoli Indonesia Alfin Daniel
McEntee Catherine dan Alfin Daniel dikabarkan dekat. (Foto: Instagram/@alfindaniel7)
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PROFIL dan potret cantik McEntee Catherine menarik diulas. Penerjemah tim Thailand ini viral karena dikabarkan menjalin kedekatan dengan pevoli Indonesia, Alfin Daniel Pratama.

McEntee Catherine sendiri turut dikenal pencinta voli karena berkecimpung di cabang olahraga tersebut. Dia merupakan sosok penerjemah (interpreter) Timnas Voli Thailand. Kala menjalani pekerjaannya, dia beberapa kali terlihat berinteraksi dengan pevoli Indonesia, Alfin Daniel, di sela-sela ajang internasional.

McEntee Catherine

1. Sosok Penerjemah Tim Voli Thailand

McEntee Catherine bertugas sebagai penerjemah yang membantu kelancaran komunikasi antara tim nasional voli Thailand dengan pihak penyelenggara, ofisial, maupun pihak lain yang menggunakan bahasa Inggris. Perannya sangat penting.

Catherine punya tugas utama mendampingi pelatih dan atlet selama mengikuti turnamen internasional. Selain menerjemahkan, ia juga membantu koordinasi berbagai kebutuhan tim di luar pertandingan.

Alfin Daniel bersama McEntee Catherine. (Foto: Instagram/alfiindaniel)

Nama McEntee Catherine semakin dikenal publik Indonesia setelah beberapa momen interaksinya dengan Alfin Daniel usai laga ramai dibagikan di media sosial. Keduanya tampak berbincang santai dan sesekali tertawa di sela-sela aktivitas turnamen.

Momen tersebut membuat banyak warganet berspekulasi mengenai kedekatan mereka. Namun, hingga kini tidak ada pernyataan dari McEntee Catherine maupun Alfin Daniel yang mengonfirmasi adanya hubungan di luar konteks profesional selama ajang berlangsung.

 

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