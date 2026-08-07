Profil dan Potret Cantik Pebulu Tangkis Indah Cahya, Baru Lepas Masa Lajang Usai Dipinang Leo Rolly Carnando

PROFIL dan potret cantik pebulu tangkis Indah Cahya Sari Jamil menarik diulas. Sebab, dia baru saja melepas masa lajangnya.

Indah resmi menikah dengan pebulu tangkis Indonesia, Leo Rolly Carnando. Pernikahan mereka dilakukan di Makkah, Arab Saudi.

1. Kabar Bahagia

Ya, kabar bahagia datang dari dunia bulu tangkis Indonesia. Pebulu tangkis ganda putra Leo Rolly Carnando resmi menikahi Indah Cahya Sari Jamil. Akad nikah yang digelar di Mekkah, Arab Saudi, pada 6 Agustus 2026.

Momen sakral tersebut diumumkan oleh PBSI. Netizen pun langsung sambut gembira kabar tersebut dengan berbondong-bondong memberikan ucapan selamat.

“Selamat kepada Leo Rolly Carnando & Indah Cahya Sari Jamil yang hari ini melangsungkan akad nikah di Mekkah, Arab Saudi. Semoga cinta, kasih sayang dan kebahagiaan selalu menyertai hingga maut memisahkan,” tulis PBSI di akun Instagram resminya @badminton.ina.

2. Pebulu Tangkis Segudang Prestasi

Selain dikenal sebagai pasangan atlet, Indah Cahya Sari Jamil juga memiliki segudang prestasi di dunia bulu tangkis. Lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 16 Maret 2002, sejak usia muda Indah telah menekuni olahraga bulu tangkis dan bergabung dengan PB Djarum pada 2014.

Berkat kerja keras dan konsistensinya, Indah berkembang menjadi salah satu pemain ganda campuran andalan Indonesia. Nama Indah mulai mencuri perhatian setelah sukses meraih gelar juara dunia junior nomor ganda campuran pada 2018 bersama Leo Rolly Carnando.

Setahun kemudian, keduanya juga menjuarai Kejuaraan Asia Junior 2019. Prestasi ini menjadikan mereka salah satu pasangan muda paling menjanjikan di masanya.

Memasuki level senior, Indah terus menunjukkan perkembangan. Bersama Adnan Maulana, ia berhasil menembus jajaran elite dunia sektor ganda campuran dan mencatatkan berbagai hasil positif di turnamen BWF World Tour. Prestasi tersebut mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pemain ganda campuran terbaik Indonesia.