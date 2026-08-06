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Profil dan Potret Alex Eala, Petenis Supercantik Filipina yang Juara WTA 500

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 06 Agustus 2026 |20:09 WIB
Profil dan Potret Alex Eala, Petenis Supercantik Filipina yang Juara WTA 500
Profil dan Potret Alex Eala, Petenis Supercantik Filipina yang Juara WTA 500 (Foto: Instagram)
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JAKARTA - Profil dan Potret Alex Eala, Petenis Supercantik Filipina yang Juara WTA 500. Nama Alex Eala semakin mencuri perhatian dunia tenis berkat sederet prestasi gemilang yang diraihnya di level internasional. Petenis asal Filipina tersebut sukses membuktikan diri sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di dunia setelah menorehkan berbagai pencapaian bersejarah.

Melansir Tatlerasia, Lahir dan besar di Filipina, Alexandra "Alex" Eala mulai dikenal publik sejak berkiprah di level junior. Kariernya semakin melejit setelah bergabung dengan Akademi Rafa Nadal di Mallorca, Spanyol, tempat ia mengasah kemampuan bersama sejumlah petenis muda berbakat dari berbagai negara.

Puncak prestasinya di level junior terjadi pada 2022 saat berhasil menjuarai nomor tunggal putri US Open Junior. Gelar tersebut menjadikannya petenis putri pertama asal Filipina yang mampu meraih trofi Grand Slam junior di sektor tunggal.

Alex Eala

Karier profesional Alex terus berkembang pesat. Sepanjang musim 2025, ia tampil impresif dengan mengoleksi gelar WTA 125 Guadalajara Open sekaligus mencatat sejarah sebagai petenis Filipina pertama yang berhasil mencapai final turnamen WTA Tour di Eastbourne Open.

Tak hanya itu, Eala juga mencuri perhatian ketika melaju hingga semifinal Miami Open. Dalam perjalanan tersebut, ia mampu menumbangkan sejumlah petenis papan atas dunia, termasuk mantan juara Grand Slam dan petenis peringkat dua dunia, Iga Świątek.

      
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