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Perjalanan Karier Nanik S Deyang yang Mundur dari Jabatan Kepala MBG

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |13:01 WIB
Perjalanan Karier Nanik S Deyang yang Mundur dari Jabatan Kepala MBG
Perjalanan Karier Nanik S Deyang yang Mundur dari Jabatan Kepala MBG (Foto: Okezone)
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JAKARTA – Nanik Sudaryanti Deyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) pada Rabu (22/7/2026). Keputusan tersebut diambil karena alasan kesehatan yang mengharuskannya menjalani pengobatan di luar negeri, dan telah mendapat persetujuan dari Presiden.

Melalui unggahan di media sosial, Nanik menyampaikan permohonan maaf sekaligus menjelaskan alasan di balik pengunduran dirinya.

"Saya sampaikan ke Presiden juga dengan beribu maaf sepertinya saya harus mundur sebagai Kepala BGN, demi kesehatan saya, dan karena Presiden prihatin dan kasihan dengan saya, Presiden menyetujui," tulis Nanik.

Karier Nanik

Sebelum dipercaya memimpin BGN, Nanik dikenal memiliki perjalanan karier yang beragam. Ia pernah berkecimpung di dunia jurnalistik, kemudian menjabat sebagai Wakil Kepala I Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan periode 2024–2029. Pada 2025, ia juga dipercaya sebagai Komisaris Independen PT Pertamina.

Di bidang politik, Nanik telah bergabung dalam tim pemenangan Prabowo Subianto sejak Pemilihan Presiden 2019. Saat itu, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto–Sandiaga Uno. Meski pasangan tersebut kalah dari Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, Nanik tetap aktif dalam berbagai penugasan pemerintahan.

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