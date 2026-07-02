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Profil dan Potret Cantik Artis Kim Jin Kyung, Istri Kiper Timnas Korsel yang Dibully KNetz

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 02 Juli 2026 |23:10 WIB
Profil dan Potret Cantik Artis Kim Jin Kyung, Istri Kiper Timnas Korsel yang Dibully KNetz
Profil dan Potret Cantik Artis Kim Jin Kyung, Istri Kiper Timnas Korsel yang Dibully KNetz (Foto: Instagram)
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JAKARTA – Nama Kim Jin Kyung tengah menjadi sorotan publik Korea Selatan setelah menjadi sasaran komentar negatif dari warganet. Model sekaligus aktris tersebut mendapat serangan di media sosial usai sang suami, kiper Timnas Korea Selatan Kim Seung-gyu, melakukan kesalahan dalam pertandingan Piala Dunia 2026 melawan Meksiko.

Akibat insiden tersebut, Kim Jin Kyung akhirnya membatasi kolom komentar di akun media sosial dan kanal YouTube miliknya. Keputusan itu diambil setelah banyak komentar bernada hujatan bermunculan, bahkan pada unggahan yang sama sekali tidak berkaitan dengan sepak bola, termasuk momen persalinan anak pertamanya.

Dalam laga melawan Meksiko, Korea Selatan harus menelan kekalahan 0-1 setelah Kim Seung-gyu gagal mengamankan bola yang kemudian dimanfaatkan oleh Luis Romo untuk mencetak gol. Kesalahan tersebut memicu kritik terhadap sang penjaga gawang, namun sebagian warganet justru melampiaskannya kepada Kim Jin Kyung.

Profil Kim Jin Kyung

Kim Jin Kyung merupakan model, aktris, sekaligus bintang variety show asal Korea Selatan yang lahir di Seoul pada 3 Maret 1997. Ia bernaung di bawah ESteem Entertainment.

Namanya mulai dikenal publik pada 2012 saat mengikuti ajang pencarian bakat Korea's Next Top Model. Saat itu, Kim Jin Kyung yang masih berusia 16 tahun berhasil meraih posisi runner-up, membuka jalan bagi kariernya di dunia modeling.

      
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